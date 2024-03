- Chega a 27 o número de mortes por dengue no estado de SP

O número de pessoas que morreram em decorrência de dengue neste ano no estado de São Paulo subiu para 27, informou nesta sexta-feira (1º) a Secretaria Estadual da Saúde. Estão em investigação 132 óbitos.

Entre os dias 1º de janeiro e hoje, foram confirmados 127.978 casos de dengue em todo o estado, de acordo com o painel de monitoramento da Secretaria de Saúde. Isso representa quase 40% do total de casos registrado em todo o ano passado no estado. Segundo os dados, 77.131 casos estão em investigação.

Por causa do grande número de registros, o governo de São Paulo promoveu hoje o Dia D de combate à doença. Com a participação das secretarias estaduais da Saúde e da Educação, além da Defesa Civil e do Exército Brasileiro, a iniciativa uniu os esforços para orientar a população sobre o combate à doença e alertar para a importância da continuidade da prevenção.

A dengue é uma doença causada por um vírus que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Os sintomas mais comuns da doença são febre alta, dor atrás dos olhos, dor no corpo, manchas avermelhadas na pele, coceira, náuseas e dores musculares e articulares. Uma das principais formas de prevenção da dengue é o combate ao mosquito transmissor. Isso pode ser feito eliminando água parada ou objetos que acumulem água como pratos de plantas ou pneus usados.