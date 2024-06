O Independência Shopping, em Juiz de Fora, receberá nesta sexta-feira (21) a campanha de vacinação contra a gripe, poliomielite, Covid-19 e a dengue.

Podem se vacinar as pessoas com a faixa etária contemplada pelas respectivas campanhas. Outras vacinas estarão disponíveis para que a população atualize o cartão vacinal.

A vacinação estará disponível no Piso L1, loja 104, próximo ao SAC, das 10h às 18h.

A PJF também realiza a campanha de vacinação no Santa Cruz Shopping nesta quinta-feira (20).

Vacinação contra gripe (influenza)

A campanha de vacinação contra a gripe, orientada pelo Ministério da Saúde, continua em vigor para todos os indivíduos com mais de 6 meses de idade. A vacina trivalente protege contra os principais tipos de vírus da gripe em circulação.

Vacinação contra poliomielite

Crianças de um ano até menores de cinco anos têm até 30 de junho para receber a vacina oral contra poliomielite, sem intervalo em relação a outras vacinas do calendário. A campanha é aberta e visa imunizar toda a faixa etária mencionada.

Vacinação contra dengue



A vacinação contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Para aqueles que já tiveram dengue, é recomendado esperar seis meses antes de receber a vacina.

Vacinação contra Covid-19



A nova vacina monovalente contra covid-19 "SpikeVax" está disponível no município. O imunizante é voltado para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, imunossuprimidos, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades.



Pessoas maiores de 5 anos que não tomaram nenhuma dose e não estão nos grupos, mas desejam se vacinar, também podem buscar por uma unidade de saúde.



Pacientes acamados, que pertencem ao público prioritário, em áreas descobertas por uma Unidade Básica de Saúde (UBS), devem entrar em contato pelo telefone (32) 3214-4180.



Para receber a vacina, a pessoa imunossuprimida precisa ser transplantada de órgão sólido ou de medula óssea; viver com HIV; com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides maior ou igual a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 ou mais dias; usar imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; com erros inatos de imunidade; com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; e pessoas com neoplasias hematológicas.



São considerados trabalhadores da Saúde aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Assim, compreende tanto os profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares; quanto os trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços diretos de assistência à saúde das pessoas.



Incluem-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os cuidadores de idosos e doulas/parteiras. A vacina também será ofertada aos estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde. Para fins de comprovação, os trabalhadores de saúde devem levar as declarações disponíveis on-line.



Aqueles que forem receber a primeira dose da vacina devem apresentar originais e cópias de documento de identificação com foto (como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista) e o CPF, caso o número do mesmo não conste na identidade, além da ficha de vacinação impressa e preenchida. Crianças que não tiverem o documento de identidade podem apresentar a certidão de nascimento.



As pessoas com comorbidades ou imunossuprimidas, além destes documentos, devem apresentar laudo ou atestado médico datado de, no máximo, 12 meses, comprovando a condição. As grávidas precisam apresentar o cartão pré-natal, e as puérperas, a certidão de nascimento da criança. As pessoas com deficiência precisam apresentar laudo ou atestado médico datado de, no máximo, 12 meses.

Outros locais

Além do Santa Cruz Shopping, as unidades básicas de saúde (UBS) do município oferecem vacinação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados pela manhã. O departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA) também realiza a vacinação contra dengue das 8h às 16h. Veja os endereços:

As 34 Unidades Básicas de Saúde (UBS): das 9h às 18h (segunda a sexta-feira); 9h às 13h30 e das 16h às 18h (quinta-feira); 8h às 11h (sábados):

Alto Grajaú

Bairro Industrial

Bandeirantes

Cidade do Sol

Filgueiras

Furtado de Menezes

Granjas Bethânia

Jardim Esperança

Jardim Natal

Jóquei Clube I

Jóquei Clube II

Linhares

Marumbi

Milho Branco

Monte Castelo

Nossa Senhora Aparecida

Nova Era

Progresso

Retiro

Santa Cecília

Santa Cruz

Santa Efigênia

Santa Luzia

Santa Rita

Santo Antônio

Santos Dumont

São Benedito

São Judas Tadeu

São Pedro

São Sebastião

Teixeiras

Vale Verde

Vila Esperança

Vila Ideal

Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parque Guarani, Barreira do Triunfo, Jardim da Lua e Vila Olavo Costa: das 9h às 16h (segunda a sexta); 9h às 14h30 (quinta-feira).

Demais Unidades Básicas de Saúde (UBS): das 8h às 10h30 e das 13h às 16h (segunda a sexta); 8h às 10h30 e das 13 às 14h30 (quinta-feira).

Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA) - Rua São Sebastião, nº 772/776, no Centro: 8h às 16h (segunda a sexta).