O feriado mais esperado do ano se aproxima. E para ter disposição para os quatro dias de folia, a professora do curso de Nutrição da Estácio Camila Mognatti, traz orientações importantes para os foliões. Segundo a professora, é recomendado a ingestão de muita água, se alimentar com comida de verdade, rica em nutrientes e evitar alimentos de procedência duvidosa, a fim de, impedir possíveis contaminações e infecções gastrointestinais.

A especialista alerta sobre o clima quente que não favorece o corpo ficar disposto. “Estamos passando por uma onda de calor bem intensa, portanto falar de hidratação é essencial. Uma possível desidratação pode levar a sintomas como dor de cabeça, fraqueza, tonturas e fadiga”, alerta.

Para quem gosta de pular carnaval, Camila Mognatti explica que a água de coco pode ser uma boa aliada para repor os eletrólitos perdidos em decorrência do suor. Além disso frutas, sucos naturais, suplementos proteicos são opções práticas que podemos carregar dentro do cooler ou de uma bolsinha térmica. “Neste momento a glicemia tende a baixar, portanto uma boa macarronada à bolonhesa pode ser uma excelente escolha para o almoço do dia seguinte”.

Como a alimentação pode ajudar nesse processo de recuperação mental e física?

Os macronutrientes entram com a função de fornecer calorias e reparar todo gasto energético desse período, já os micronutrientes são catalisadores de diversas reações químicas do nosso corpo. Portanto, uma alimentação equilibrada fará com que tudo entre nos eixos novamente.

Tags:

Carnaval