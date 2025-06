Com a chegada do inverno, é comum que casas e apartamentos permaneçam com janelas e portas fechadas por mais tempo, numa tentativa de manter o ambiente aquecido. No entanto, esse hábito pode se tornar perigoso quando combinado ao uso de produtos de limpeza que liberam vapores químicos. O alerta é da professora Maria Fernanda Fernandes, mestre e doutora em Ciências Farmacêuticas e docente dos cursos de saúde da Estácio.

"Alguns produtos saneantes de limpeza que a gente usa no nosso dia a dia eliminam vapores. Esses vapores, em um ambiente fechado, acabam se concentrando e acessam as nossas vias respiratórias", explica a especialista. A exposição contínua a essas substâncias pode provocar sintomas como tosse, dor de cabeça, sensação de sufocamento e irritações nas vias aéreas.

Além dos riscos à saúde humana, os animais de estimação também estão vulneráveis, mesmo que não entrem em contato direto com os produtos. "Após a limpeza de uma superfície, podem ficar alguns resquícios dessas substâncias. Os animais, ao andarem por essa superfície, acabam com esses resíduos nas patinhas e, ao se lamberem, ingerem essas substâncias", afirma Maria Fernanda. A ingestão pode causar problemas gástricos e, a longo prazo, até complicações hepáticas nos pets.

Para reduzir os riscos, a professora recomenda uma estratégia simples, mas eficaz: a limpeza por setores. "Em tempo frio, o ideal é que se faça a limpeza por setores. Ou seja, limpou o quarto, mantém o quarto aberto e fecha a porta. Dessa maneira, você evita estar no ambiente com concentração de gases e, consequentemente, reduz a exposição a esses vapores."

Em tempos de frio, o cuidado deve ser redobrado. A orientação é priorizar produtos menos agressivos, manter a ventilação mínima possível durante e após a limpeza e sempre afastar os animais domésticos até que as superfícies estejam completamente secas. Com atitudes simples, é possível garantir um lar limpo e, principalmente, seguro para todos — humanos e pets.