Você sabia que uma pessoa morre por infarto ou AVC a cada 40 segundos no Brasil?

As doenças cardiovasculares seguem como a principal causa de morte no país — matando mais de 400 mil pessoas por ano, número maior do que todos os tipos de câncer somados.

E o cenário global também preocupa: a OMS estima que, até 2030, 23 milhões de pessoas morram por ano de problemas cardíacos e vasculares.



Grande parte dessas mortes acontece de forma silenciosa, por anos de acúmulo de placas nas artérias — um processo favorecido por pressão alta, colesterol elevado, tabagismo, má alimentação, sedentarismo, obesidade e estresse.

A boa notícia? Cerca de 80% dos infartos e AVCs podem ser evitados com prevenção, exames simples e controle dos fatores de risco.

Cuidar do coração não é só para quem já teve problema — é para quem quer evitar.

Gabriela Drummond Cotta de Oliveira - CRM: 59799 Médica Especialista em Cardiologia e Ecocardiografia