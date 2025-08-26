A professora do curso de Nutrição da Estácio, Fernanda Albuquerque, explica que a alimentação equilibrada e a hidratação adequada podem ser aliadas no processo de abandono do cigarro, ajudando a controlar a fissura, reduzir sintomas da abstinência e evitar ganho de peso.

Segundo ela, beber ao menos dois litros de água por dia auxilia na desintoxicação do organismo e ameniza desconfortos como boca seca e irritabilidade. A nutricionista alerta ainda para o consumo excessivo de balas, chicletes e biscoitos ultraprocessados, usados por muitos ex-fumantes como substitutos. Esses alimentos, ricos em açúcar, gordura e sódio, aumentam os riscos de obesidade, hipertensão e diabetes.

Como alternativas, Fernanda sugere frutas secas e oleaginosas, chocolate amargo em pequenas porções e legumes ou frutas cortados em palitos. Esses alimentos ajudam a reduzir a ansiedade, oferecem praticidade e substituem o gesto de levar o cigarro à boca.

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o tabagismo causa mais de 8 milhões de mortes por ano no mundo. Para a nutricionista, uma dieta saudável fortalece a imunidade, melhora a saúde cardiovascular e contribui para a qualidade de vida de quem decide parar de fumar.

Tags:

Alimentação | Cigarro | Fumar