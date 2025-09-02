Um estudo global com mais de 2 milhões de pessoas em 39 países mostrou que quem chega aos 50 anos sem tabagismo, hipertensão, colesterol alto, obesidade e diabetes pode viver até 13 anos a mais.

Mas a mensagem mais importante é que nunca é tarde para mudar:



Tratar a hipertensão foi a atitude que mais reduziu a ocorrência de doenças cardiovasculares.



Parar de fumar foi o hábito que mais salvou vidas.

A vida é feita de escolhas. E cada escolha saudável é um passo para viver mais — e melhor.

Referência: Magnussen C. et al.; Global Cardiovascular Risk Consortium. Five lifestyle-related risk factors and life expectancy from age 50: global analysis of >2 million participants. 2025.

Gabriela Drummond Cotta de Oliveira - CRM: 59799 Médica Especialista em Cardiologia e Ecocardiografia

