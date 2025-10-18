A nova Diretriz Brasileira de Hipertensão mudou os limites:

Valores entre 120/80 e 129/89 mmHg agora são classificados como pré-hipertensão.

Antes, essa faixa era considerada “normal”. Mas hoje sabemos que mesmo pequenas elevações já aumentam o risco de desenvolver hipertensão, AVC, infarto e outras doenças cardiovasculares ao longo dos anos.

A boa notícia: nessa fase ainda dá tempo de agir sem remédios. Mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada, redução do sal, atividade física regular e controle do estresse, podem normalizar os níveis e evitar complicações no futuro.

Não espere a pressão “subir de vez” para procurar ajuda. A prevenção começa cedo!