O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama, adotado em diversos países e com grande adesão no Brasil. A campanha tem como foco alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção, já que o câncer de mama é o tipo mais incidente entre as mulheres no país, com estimativa de 74 mil novos casos por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Exames regulares e acompanhamento médico aumentam significativamente as chances de cura.

Além da dimensão da saúde, o tema também está ligado ao universo dos direitos trabalhistas, especialmente para mulheres diagnosticadas com câncer de mama ou outros tipos de câncer. No Brasil, a legislação assegura uma série de garantias às trabalhadoras regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Segundo Fernanda Soares, professora do curso de Direito da Estácio, é essencial que as pacientes conheçam seus direitos para enfrentar o tratamento com mais segurança.

“A legislação brasileira oferece mecanismos de proteção que vão além do afastamento para tratamento médico. A trabalhadora pode solicitar o auxílio-doença junto ao INSS, o que garante a continuidade da renda durante o período em que estiver afastada do trabalho”, explica.

Ela acrescenta que existem outros instrumentos legais que funcionam como uma rede de apoio.

“Há o direito à estabilidade provisória no emprego em determinadas situações, a possibilidade de sacar o FGTS e o PIS/Pasep para auxiliar nas despesas, além da isenção do imposto de renda em aposentadorias ou pensões. São medidas que asseguram dignidade e suporte para que essas mulheres não fiquem desamparadas em um momento tão delicado”, completa.

Entre os principais direitos trabalhistas das pacientes com câncer de mama estão:

Afastamento com garantia de renda: recebimento de auxílio-doença, pago pelo INSS durante o tratamento.

Estabilidade no emprego: em casos específicos, como o retorno após auxílio-doença acidentário, há previsão legal de estabilidade.

Saque do FGTS e PIS/Pasep: recursos podem ser liberados para auxiliar nas despesas médicas e pessoais.

Isenção de imposto de renda: válida em casos de aposentadoria ou pensão.

Essas garantias representam um importante amparo legal, permitindo que as pacientes enfrentem a doença com mais segurança, dignidade e tranquilidade financeira.

