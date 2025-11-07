Estudos apontam que até 60% do risco de desenvolver câncer de próstata tem origem genética, segundo o National Cancer Institute (NCI), dos Estados Unidos. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que 10% dos casos da doença sejam hereditários — geralmente com início antes dos 50 anos e evolução mais rápida.

A previsão do Inca indica que, até 2025, o país registrará cerca de 71,7 mil novos casos por ano, dos quais 6,5 mil terão origem familiar. Homens com pai ou irmão diagnosticados têm risco de duas a três vezes maior de desenvolver o tumor.

Entre os principais genes associados estão o BRCA2, que aumenta o risco em até 60%, o BRCA1, que eleva a probabilidade em até 45%, e o HOXB13, cuja variante G84E multiplica o risco em até dez vezes nos casos precoces. Pacientes com Síndrome de Lynch também têm até 30% de chance de desenvolver a doença até os 70 anos.

O avanço dos testes genéticos tem permitido diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados. Medicamentos como os inibidores de PARP, a exemplo do olaparibe, apresentam bons resultados em pacientes com mutações nos genes BRCA2 e ATM, prolongando a sobrevida em até 20 meses em comparação a outros casos.

O rastreamento deve começar aos 40 anos para homens com histórico familiar e aos 50 anos para o restante da população. Testes genéticos custam entre R$ 2 mil e R$ 5 mil e podem ser cobertos por planos de saúde em casos específicos.

Durante o Novembro Azul, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro promovem ações de prevenção, com palestras, exames gratuitos e iluminação azul de monumentos, reforçando a importância do diagnóstico precoce.

