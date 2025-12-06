A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora inicia na próxima segunda-feira, 8, a vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite. O imunizante estará disponível em 12 Unidades Básicas de Saúde: Benfica, Bairro Industrial, Jóquei Clube II, Grama, Linhares, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Santa Luzia, São Pedro, Centro Sul, Nossa Senhora de Lourdes e Vila Ideal.

As salas de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 8h às 11h.

A aplicação também será realizada pelo Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA), no segundo andar do prédio localizado na Rua São Sebastião, 772/776. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 13h.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão da gestante ou exame que comprove a gestação, e comprovante de residência em Juiz de Fora.

Tags:

Sincicial | vacina | vacinação | vírus sincicial respiratório