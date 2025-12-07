O Dezembro Laranja chama a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele, o tipo mais frequente no Brasil. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam que o câncer de pele não melanoma representa cerca de 30% de todos os casos registrados no país. Apesar de ter baixa letalidade, a alta incidência reforça a importância dos cuidados contínuos com a pele.

A médica e professora Amanda Tauana, do Instituto de Educação Médica (IDOMED), explica que a proteção deve ir além do uso diário de filtro solar. Ela destaca a necessidade de combinar hidratação, protetor solar químico e barreiras físicas, como chapéus, bonés e roupas com proteção UV. Em regiões de calor intenso, a atenção deve ser ainda maior, especialmente diante do aumento da radiação solar relacionado ao aquecimento global.

A campanha orienta a população a observar lesões que sangram com facilidade, têm dificuldade de cicatrização, aumentam de tamanho ou mudam de cor. Em situações como essas, a recomendação é procurar avaliação especializada. Pessoas com fatores de risco — pele clara, olhos claros, presença de muitos sinais ou histórico familiar, devem realizar consultas dermatológicas ao menos duas vezes por ano. Para os demais, avaliações anuais ou bienais são suficientes.

Segundo a especialista, o tratamento inicial para o câncer de pele costuma ser cirúrgico, e a chance de cura é maior quando o diagnóstico ocorre de forma precoce.

Além dos cuidados externos, a alimentação também pode contribuir para a proteção da pele. A nutricionista e professora Anete Mecenas, da Estácio, ressalta que alimentos ricos em antioxidantes ajudam a reduzir os danos causados pela radiação ultravioleta. Carotenoides presentes em cenoura, abóbora, tomate e manga aumentam a fotoproteção natural da pele. Frutas vermelhas, chá verde e cacau também são aliados por fornecerem polifenóis, substâncias que reforçam as defesas antioxidantes.

Anete reforça que hábitos alimentares saudáveis devem caminhar junto com a exposição solar responsável. Em caso de dúvidas sobre manchas ou alterações na pele, a orientação é procurar um dermatologista.

Tags:

Alerta | brasil | Câncer | câncer de pele | dezembro | Diagnóstico | laranja