Com o início de dezembro, começa também uma das mais importantes mobilizações de saúde pública do Brasil, o Dezembro Vermelho, campanha nacional dedicada ao enfrentamento do HIV, da Aids e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Ao longo do mês, instituições e profissionais da saúde intensificam ações de prevenção, testagem e orientação, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo.

A enfermeira Cissa Cardoso, mestre em Educação, especialista em Saúde da População LGBTQIA+ e professora do curso de Enfermagem da Estácio, destaca que o período representa um compromisso social com a saúde pública. “É quando reforçamos que prevenção, testagem e tratamento são pilares fundamentais, e tudo isso é oferecido gratuitamente pelo SUS. Informação clara, acolhimento e respeito são essenciais para reduzir infecções e garantir qualidade de vida”, afirma.

Cissa lembra que todas as Unidades Básicas de Saúde realizam o teste rápido para HIV, de forma gratuita, indolor, sigilosa e com resultado imediato. “Em poucos minutos, a pessoa sai da unidade com a resposta e com orientações adequadas. É uma ferramenta acessível, ágil e extremamente importante para o diagnóstico precoce”, explica.

Ela também ressalta que o Brasil possui uma das estruturas de cuidado mais completas do mundo no enfrentamento ao HIV, com oferta de testagem rápida, preservativos, acompanhamento clínico e acesso universal aos antirretrovirais. Além disso, estratégias como a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) ampliaram as possibilidades de prevenção. “A ciência evoluiu. Hoje sabemos que pessoas em tratamento, com carga viral indetectável, não transmitem o vírus. O conceito ‘Indetectável = Intransmissível’ mudou paradigmas e ampliou a esperança”, afirma.

Apesar dos avanços, a profissional frisa que o estigma e a desinformação ainda constituem barreiras importantes. “Muitas pessoas deixam de realizar o teste por medo ou preconceito. Precisamos falar sobre HIV com seriedade e empatia. O tabu não salva vidas, a informação, sim”, pontua.

Cissa reforça que o SUS segue como porta de entrada segura e eficiente para prevenção, diagnóstico e cuidado, destacando a importância da chamada prevenção combinada, que reúne diferentes estratégias baseadas em evidências científicas. “Cada pessoa tem uma forma de cuidar da própria saúde. O importante é saber que existe suporte, orientação e tratamento disponíveis para todos”, diz.

Ao final, ela deixa um recado direto à população. “Procure uma unidade de saúde, faça o teste e converse com um profissional. O Dezembro Vermelho nos lembra que cuidar é um ato de responsabilidade e amor. Informação é a maior aliada de uma sociedade mais saudável”.

Dezembro Vermelho | HIV | ISTS | Prevenção | Saúde | testagem