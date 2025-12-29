As ondas de calor registradas em diferentes regiões do país aumentam os riscos à saúde, especialmente relacionados à desidratação e ao desequilíbrio de minerais no organismo. Especialistas indicam que a alimentação pode ser uma aliada importante para minimizar os efeitos das altas temperaturas.

Segundo a nutricionista e professora da Estácio, Richelma Paulino, frutas com elevado teor de água contribuem diretamente para a hidratação. Entre as opções recomendadas estão melancia, melão, pera, laranja e maçã. A profissional ressalta que o consumo desses alimentos deve ser associado à ingestão regular de água, já que a sensação de sede costuma surgir quando o corpo já apresenta sinais iniciais de desidratação.

Outro ponto de atenção durante períodos de calor intenso é a reposição de eletrólitos, minerais perdidos em maior quantidade por meio do suor. Sódio, potássio, cálcio, magnésio e outros eletrólitos desempenham funções essenciais, como o transporte de líquidos para as células e o funcionamento adequado dos músculos e órgãos. Nesse contexto, a água de coco é citada como uma alternativa natural para auxiliar na reposição desses nutrientes.

Além das bebidas, preparações refrescantes feitas em casa também podem ajudar a amenizar o desconforto térmico. Picolés e dindins preparados com suco natural de frutas são opções indicadas, desde que sem adição excessiva de açúcares ou ingredientes industrializados. A orientação é evitar versões prontas, que costumam conter gorduras e aditivos.

Por outro lado, alimentos gordurosos, frituras, massas em excesso e produtos ultraprocessados devem ser consumidos com moderação, especialmente em dias muito quentes. A recomendação geral é priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, legumes e verduras. O consumo frequente de ultraprocessados, segundo especialistas, está associado ao aumento do risco de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares.

A combinação entre hidratação constante, escolhas alimentares leves e atenção aos sinais do corpo é apontada como fundamental para atravessar períodos de calor extremo com menor impacto à saúde.

Tags:

ajuda | Alimentação | Calor | Impacto | Organismo