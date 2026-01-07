Atendimentos psicológicos gratuitos estão disponíveis para a população de Juiz de Fora e têm sido uma das alternativas buscadas por moradores da cidade diante do aumento da procura por serviços de saúde mental. As consultas são realizadas por estudantes do curso de Psicologia da Estácio, sob supervisão de professores e profissionais habilitados.

Clínica Escola de Psicologia funciona no campus localizado na Avenida Presidente João Goulart, nº 600, no bairro Cruzeiro do Sul, com horários disponíveis nos turnos da manhã, tarde e noite. Atualmente, há lista de espera aberta para novos atendimentos.

São atendidos crianças, adolescentes, adultos, idosos, além de casais e famílias, conforme a demanda e a disponibilidade em cada período. Entre os serviços ofertados estão psicoterapia individual e em grupo, avaliações psicológicas e neuropsicológicas, além de ações voltadas à promoção da saúde mental.

Segundo o coordenador do curso de Psicologia da instituição, Alexandre Augusto, o projeto também tem caráter formativo. “A iniciativa permite que os estudantes vivenciem a prática profissional de forma responsável, ao mesmo tempo em que oferece à comunidade um atendimento psicológico acessível e humanizado, especialmente em um contexto de crescente adoecimento emocional”, afirmou.

As vagas para novos atendimentos costumam ser abertas no início de cada semestre letivo, a partir do fim de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (32) 98838-9696 ou pelo perfil @psicologiaestacio_jf nas redes sociais.

