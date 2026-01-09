As inscrições gratuitas do processo seletivo interno para médicos que irão atuar como Autoridade Sanitária na área de Regulação do Acesso em Minas Gerais foram prorrogadas até domingo (11). Os interessados devem se inscrever pelo sistema de Processos Seletivos da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), e o envio da documentação poderá ser feito até 20 de janeiro.

O edital, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), prevê três vagas para provimento imediato, além da formação de cadastro de reserva. Os profissionais selecionados irão atuar na Central de Operações para Regulação Estadual (Core), sediada em Belo Horizonte.

Podem participar servidores públicos efetivos vinculados a órgãos ou entidades municipais, estaduais ou federais, com graduação em Medicina e registro ativo no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG).

A jornada de trabalho da função gratificada será de 24 horas semanais. A remuneração será composta pelo vencimento do cargo de origem, acrescido dos valores previstos em edital, que podem chegar a até R$ 7.299,78, de acordo com a modalidade e o tipo de ônus da cessão, respeitadas as regras legais de acumulação de cargos públicos. Também está prevista ajuda de custo.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira consiste na análise curricular, com fase eliminatória de habilitação mínima e avaliação classificatória de títulos e experiência profissional. A segunda etapa será uma entrevista on-line, de caráter classificatório e eliminatório.

Os médicos selecionados irão atuar na organização do fluxo assistencial, na regulação do acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), na alocação de leitos e na articulação entre os diferentes níveis de atenção à saúde. A seleção integra as ações de preparação para a implantação da Central de Operações para Regulação Estadual e do projeto Regulação 4.0, voltados à modernização da regulação em Minas Gerais.

