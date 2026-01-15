Após períodos de maior consumo de alimentos calóricos e bebidas alcoólicas, comuns nas festas de fim de ano, a orientação de especialistas é evitar medidas radicais e apostar na retomada gradual de uma alimentação equilibrada. Segundo o nutricionista Abelardo Lima, professor do curso de Nutrição da Estácio, o organismo responde melhor à regularidade das refeições do que a dietas restritivas.

De acordo com o especialista, o primeiro passo é reorganizar os horários das refeições e evitar longos períodos de jejum seguidos de grandes volumes de comida. “Mais importante do que cortar alimentos é voltar a comer em horários organizados. O corpo responde melhor à regularidade do que à restrição abrupta”, explica.

Do ponto de vista fisiológico, não há necessidade de processos de “desintoxicação”. O corpo apenas precisa de condições adequadas para retomar o funcionamento normal, como ingestão equilibrada de nutrientes e boa hidratação. “Em poucos dias, geralmente entre três e cinco, já é possível perceber redução do inchaço e melhora do desconforto gastrointestinal”, afirma. Segundo ele, em um período de até três semanas, muitas pessoas notam estabilização do peso, melhora do intestino e aumento da disposição.

Para facilitar esse processo, a recomendação é priorizar alimentos in natura ou minimamente processados. Frutas, verduras e legumes contribuem para o funcionamento intestinal e o controle do apetite. Fontes de proteína, como ovos, peixes, frango, carnes magras, leguminosas e laticínios naturais, ajudam na saciedade e na manutenção da massa muscular. Já os carboidratos complexos, como arroz, batata, mandioca, aveia e milho, fornecem energia de forma gradual. Gorduras saudáveis, como azeite de oliva, abacate, sementes e oleaginosas, também podem ser incluídas, com moderação.

Alguns alimentos e bebidas, embora não precisem ser excluídos, devem ter o consumo reduzido nesse período. Ultraprocessados, doces concentrados, preparações muito gordurosas e bebidas alcoólicas podem dificultar a recuperação do organismo e provocar desconfortos digestivos. “A orientação no pós-festas é reduzir significativamente ou até suspender temporariamente o consumo de álcool”, destaca.

O nutricionista reforça que a reorganização alimentar é um processo gradual. “Não há necessidade de dietas extremas ou práticas de ‘detox’. O corpo se ajusta naturalmente quando há regularidade, qualidade alimentar e hidratação adequada”, conclui.