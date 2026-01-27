A Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESP-MG) encerra, na próxima terça-feira (3/2), as inscrições para a terceira turma da Especialização em Políticas de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, com duração prevista entre 2026 e 2027. As inscrições devem ser feitas pelo site sigae.esp.mg.gov.br.

A formação é gratuita, presencial e será realizada na sede da ESP-MG, em Belo Horizonte. Ao todo, são oferecidas 38 vagas: 36 destinadas a gestores e trabalhadores da saúde mental do Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais e duas para representantes de usuários que atuam no controle social.

Esta é a terceira edição da especialização, que integra a linha de cursos da ESP-MG voltados à saúde mental. O objetivo é qualificar profissionais e representantes do SUS para a atuação na atenção psicossocial, com base em uma formação crítica sobre políticas públicas e práticas desenvolvidas na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

O curso adota a concepção da Educação Permanente em Saúde (EPS) e propõe o estudo de temas relacionados à organização do SUS, às políticas nacionais de saúde mental e às práticas de cuidado em diferentes contextos. Segundo o coordenador de Política, Planejamento e Gestão em Saúde da ESP-MG, Bruno Reis de Oliveira, a grade inclui desde conteúdos sobre infância e adolescência até temas ligados a emergências em saúde pública, como situações decorrentes de desastres ambientais, além de discussões sobre racismo e seus impactos no atendimento aos usuários do SUS.

A terapeuta ocupacional Jamile Alves Pereira, ex-aluna da especialização e gerente de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) em Congonhas, na região Central do estado, afirma que o curso contribuiu para ampliar sua formação profissional. De acordo com ela, as atividades propostas dialogavam com a experiência dos participantes e favoreceram a troca de vivências entre a turma.

As aulas estão previstas para começar em maio de 2026, com término em dezembro de 2027. A carga horária total é de 400 horas, distribuídas entre aulas presenciais, atividades de orientação e a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O cronograma prevê 16 encontros mensais ao longo de 19 meses, além de um seminário final para a defesa do TCC.

O conteúdo está organizado em oito módulos, que abordam temas como Saúde Coletiva, Reforma Sanitária, SUS e práticas de atenção psicossocial em diferentes realidades, incluindo o cuidado a pessoas em uso prejudicial de drogas, além de situações de desastre e o atendimento a crianças e adolescentes.

O edital completo e outras informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site da ESP-MG. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo e-mail saudementalespmg@gmail.com

