Com a chegada do verão, o Hospital João XXIII tem registrado aumento nos atendimentos relacionados a acidentes com animais peçonhentos. Segundo a unidade, o crescimento está associado a fatores típicos da estação, como chuvas intensas e altas temperaturas, que alteram o habitat desses animais e aumentam o contato com a população, especialmente em áreas verdes durante o período de férias.

Dados do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox-MG) apontam que, em 2025, foram registrados 4.239 casos de acidentes com animais peçonhentos, sem considerar ocorrências envolvendo abelhas. Do total, 2.028 foram causados por escorpiões, 1.015 por aranhas, 751 por serpentes e 445 por lagartas.

De acordo com o coordenador do CIATox-MG, Adebal de Andrade Filho, em caso de acidente, a principal orientação é manter a vítima calma e lavar o local afetado com água e sabão. Ele reforça que não se deve fazer torniquete, furar, espremer ou sugar a área atingida, nem oferecer alimentos ou bebidas.

O CIATox-MG mantém atendimento telefônico 24 horas para orientações em situações de emergência, auxiliando a população e os profissionais de saúde na condução adequada dos casos.

