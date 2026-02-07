Com o retorno das aulas e a reorganização da rotina de estudos e trabalho, a saúde bucal costuma ficar em segundo plano para muitas pessoas. A cirurgiã-dentista e sócia proprietária da Clínica Hortus, Twanni Gonçalves, alerta que a correria do dia a dia contribui para o adiamento das consultas odontológicas, o que pode resultar em problemas mais graves no futuro.

“A nossa rotina do dia a dia é muito complexa, muito apertada. Com a volta das aulas, começam a surgir mais compromissos, os horários ficam ainda mais justos entre estudo e trabalho, e a visita ao dentista acaba ficando para depois”, afirma a profissional. Segundo ela, é comum que o paciente só procure atendimento quando sente dor. “Eu gosto de brincar que o paciente só lembra do dentista quando sente dor”, diz.

De acordo com Twanni, criar o hábito de visitas regulares ao consultório é fundamental para a prevenção. “São nessas visitas que a gente consegue identificar um problema no início, evitando uma dor, um tratamento mais complexo ou um gasto muito maior no futuro”, explica.

Ela destaca ainda a importância da limpeza profissional, recomendada a cada seis meses. “Nem que seja para ir fazer uma limpeza, que é muito importante. É nessas consultas que conseguimos fazer uma avaliação total da boca, remover tártaro e o acúmulo de placa bacteriana, deixando tanto a gengiva quanto os dentes saudáveis”, ressalta.

A orientação, segundo a especialista, é aproveitar o período de organização da rotina para incluir os cuidados odontológicos no planejamento. “A dica que eu dou é: aproveite esse momento e visite o dentista, porque cuidar do sorriso também faz parte do cuidado com a saúde”, conclui.

Tags:

Bucal | Cuidado | Cuidados | De | Dente | dentes | Dentista