Longas horas de festa, calor intenso e consumo frequente de bebidas alcoólicas fazem do Carnaval um período que exige atenção redobrada com a alimentação. Pular refeições, exagerar nas frituras e beber pouca água são erros comuns que podem resultar em mal-estar, cansaço e queda de energia.

De acordo com a nutricionista e professora da Estácio Alessandra Cupertino, o ideal é manter a rotina alimentar, mesmo nos dias de festa. “Não se deve pular refeições nem substituí-las apenas por lanches rápidos. Isso pode provocar queda de energia e indisposição ao longo do dia”, explica.

Segundo ela, começar o dia com uma refeição completa ajuda a garantir disposição para enfrentar blocos, desfiles e festas prolongadas. Carboidratos como pães, arroz, massas e tubérculos fornecem energia, enquanto proteínas contribuem para a recuperação muscular. Frutas, verduras e legumes complementam a alimentação com vitaminas e minerais importantes para o equilíbrio do organismo.

A hidratação também é fundamental, especialmente para quem passa muitas horas ao sol ou consome bebidas alcoólicas. “O álcool favorece a desidratação. Por isso, é importante intercalar as bebidas com água e manter o consumo constante ao longo do dia”, orienta. A falta de líquidos pode causar cansaço extremo, câimbras e queda no rendimento físico.

Outro alerta é em relação às frituras e alimentos muito gordurosos. Além de dificultarem a digestão, eles podem provocar náuseas e sensação de peso, comprometendo o pique para aproveitar a festa.

A recomendação é simples: manter refeições equilibradas, respeitar os horários, beber bastante água e evitar excessos são atitudes que ajudam a curtir o Carnaval com mais disposição e menos riscos à saúde.

Álcool | Alimentação | Carnaval | Saúde