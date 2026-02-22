Com a volta às aulas, a alimentação de crianças e adolescentes volta a ser uma preocupação para famílias e escolas. Segundo a professora de Nutrição Júlia Valmórbida, os lanches são essenciais para garantir energia, concentração e disposição durante as atividades escolares.

Ela explica que combinações com carboidratos, proteínas, frutas e vegetais ajudam a manter a atenção e o rendimento, enquanto alimentos ricos em açúcar podem causar picos de energia seguidos de queda de concentração.

A nutricionista alerta para o consumo frequente de ultraprocessados, como bolachas recheadas e sucos de caixinha, e recomenda opções simples, como iogurte com frutas, sanduíches integrais e frutas preparadas com antecedência.

Envolver as crianças no preparo dos lanches e variar o cardápio com criatividade também contribui para formar hábitos saudáveis que podem se estender por toda a vida.

Tags:

escola | Lanche | Lanches