Diante do início de um novo ano, a psicologia chama atenção para um ponto simples e pouco discutido: nem todo mundo começa com o mesmo fôlego social. Enquanto alguns aceleram, outros precisam de pausa. Para Greice Carvalho, professora do curso de Psicologia da Estácio, entender como funciona a introversão, e como ela se diferencia da timidez, ajuda a evitar confusões e a respeitar limites sem cair no isolamento.

Greice explica que a introversão é um modo de funcionamento, não um problema. “A pessoa se energiza sozinha, prefere relações mais profundas e ambientes tranquilos”, afirma. Segundo ela, os introvertidos costumam observar mais do que falar e buscam vínculos significativos, não multidões. Já a timidez tem outra raiz. “A timidez envolve medo da avaliação do outro. A pessoa pode até querer interagir, mas a ansiedade trava”, diz.

O alerta surge quando o recolhimento deixa de ser escolha. Evitar encontros por medo, abandonar atividades que faziam sentido ou perceber que a rotina está prejudicada são sinais de que algo pode estar escapando do campo da personalidade e entrando no terreno do sofrimento emocional. Nesses casos, buscar apoio profissional é indicado.

Greice destaca que os introvertidos não rejeitam conexões, só preferem ritmos mais calmos. Ambientes tranquilos, tempo para si e relações que não exijam presença constante ajudam a manter o equilíbrio.

Para quem convive com introvertidos, a regra é simples: não pressionar. Silêncio não é descaso. Respeitar o tempo de cada um evita atrito e melhora a convivência. E, para os próprios introvertidos, pedir espaço continua sendo um gesto de cuidado. “Quando a pessoa compreende seus limites e os comunica de maneira saudável, ela se protege sem se isolar”, resume Greice.