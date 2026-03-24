Com a proximidade da Páscoa, cresce a procura por opções caseiras em substituição aos tradicionais ovos industrializados. A proposta é manter o consumo de chocolate, mas com escolhas mais equilibradas e maior controle sobre os ingredientes.

De acordo com a professora de Nutrição da Estácio Juliana Gonçalves, preparar o próprio ovo permite reduzir açúcar e gorduras, além de priorizar ingredientes mais nutritivos. “É possível adaptar as receitas sem abrir mão do sabor, utilizando opções mais saudáveis e funcionais”, afirma.

Uma das principais recomendações é optar por chocolates com maior teor de cacau, a partir de 70%, que possuem mais antioxidantes e, geralmente, menos açúcar. Também é possível incluir ingredientes como castanhas, aveia e amendoim, além de recheios como pasta de amendoim, coco e até whey protein.

Outra orientação importante é observar os rótulos, priorizando produtos com lista de ingredientes mais simples e com derivados do cacau como principais componentes. Para adoçar, alternativas como mel, tâmaras e uvas-passas podem ser utilizadas com moderação.

Mesmo com opções mais saudáveis, o consumo deve ser equilibrado. A recomendação é ingerir entre 30 e 50 gramas por dia, evitando excessos durante o período.

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