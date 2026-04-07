Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta terça-feira (7), uma ação realizada a partir das 9h, em frente à Câmara Municipal de Juiz de Fora, ofereceu atendimentos gratuitos à população, com foco na orientação em saúde e aferição de pressão arterial. A atividade integrou a programação especial do projeto “Fala JOTAEFE – Você Fala, a Câmara Escuta” e contou com a participação do curso de enfermagem do Centro Universitário Estácio, responsável pelos atendimentos.

Durante a ação, um dos principais pontos de atenção foi o número de pessoas com níveis elevados de pressão arterial sem diagnóstico ou acompanhamento adequado. De acordo com o enfermeiro e preceptor do curso de enfermagem da Estácio, Evandro Rocha, muitos atendidos desconheciam a própria condição de saúde. “A maior dúvida das pessoas é sobre a hipertensão. Muitos dizem que não têm, mas, ao aferirmos, encontramos níveis elevados, como 16 por 9 ou até 20 por 11. Além disso, há casos de pessoas que utilizam medicação sem saber exatamente para que ela serve”, explicou.



A atividade foi realizada fora dos ambientes hospitalar e acadêmico, estratégia que, segundo o profissional, amplia o alcance das ações de saúde. “Levar esse tipo de serviço para a rua é importante tanto para a população, que tem acesso direto à orientação, quanto para os estudantes, que vivenciam na prática o cuidado em saúde”, destacou.



Para quem passou pelo local, a oferta gratuita dos serviços representa uma oportunidade de acesso. A aposentada Maria Letícia Nascimento Duarte, de 65 anos, ressaltou a importância da iniciativa. “Muitas pessoas não têm acesso e a gente sabe que no SUS a demanda por exames é muito grande. Então, esse tipo de ação ajuda bastante”, afirmou.



O Dia Mundial da Saúde, criado em 1948 com a fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS), propõe reflexões sobre prevenção, qualidade de vida e acesso universal aos serviços de saúde. Em 2026, o tema “Juntos pela ciência” reforça a importância de políticas públicas baseadas em evidências e de iniciativas que aproximem a população de orientações e cuidados básicos.



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