Juiz de Fora realiza, ao longo de maio, uma série de ações voltadas ao apoio de mulheres com câncer de mama, dentro do “Projeto Acolher – Jornada de Cuidado”. A programação começa nesta quarta-feira (6), às 20h, com uma live sobre a importância da fisioterapia oncológica durante o tratamento. O encontro virtual terá participação de profissionais da área e vai abordar reabilitação, prevenção de complicações e qualidade de vida. As inscrições são feitas pelo WhatsApp.

No dia 25 de maio, às 14h, será realizada uma roda de conversa presencial no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora, no Centro. A atividade será voltada a mulheres em diferentes fases da doença e contará com equipe multidisciplinar, com profissionais de áreas como mastologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia e psicologia.

O projeto oferece acompanhamento especializado e busca promover acolhimento, troca de experiências e suporte emocional às participantes. As inscrições também podem ser feitas presencialmente no departamento responsável ou por WhatsApp.

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