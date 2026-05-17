A dor é constante, o cansaço é incapacitante e, muitas vezes, o sofrimento ainda precisa ser “provado”. Na semana em que se marca o Dia Municipal da Fibromialgia, celebrado em 12 de maio, especialistas chamam atenção para uma realidade enfrentada diariamente por milhares de trabalhadores brasileiros: além das limitações físicas e emocionais provocadas pela doença, pessoas com fibromialgia ainda convivem com o preconceito e a dificuldade de terem seus direitos reconhecidos dentro do ambiente de trabalho.
Reconhecida pela legislação como deficiência, a fibromialgia passou a garantir aos pacientes uma série de direitos ligados à inclusão, acessibilidade e proteção trabalhista e previdenciária. Ainda assim, o desconhecimento sobre a condição faz com que muitos trabalhadores enfrentem constrangimentos, desconfiança e até discriminação por parte de empregadores e colegas.
A advogada trabalhista e professora de Direito Fernanda Mathiasi explica que situações discriminatórias no ambiente profissional podem gerar responsabilização judicial. Segundo ela, o trabalhador não deve naturalizar episódios de exclusão ou tratamento desigual motivados pela doença. “Em caso de discriminação, é motivo para procurar uma assessoria jurídica para a pessoa entender os direitos dela e, muito provavelmente, ingressar com uma ação judicial de indenização por conta disso. Discriminação é uma questão que não pode existir no meio ambiente de trabalho, sobretudo por questões de deficiência ou necessidades especiais”, afirma.
Leia mais
STF mantém decisão que rejeitou revisão da vida toda do INSS
Projeto de lei quer estender direitos previdenciários a pós-graduandos
Sancionada lei que proíbe descontos em benefícios do INSS
Guia reúne conteúdo sobre direitos, benefícios e serviços para pessoa com deficiência
ALMG lança guia sobre direitos da pessoa com deficiência e amplia legislação voltada à inclusão em Minas
A especialista destaca que o mercado de trabalho vem sendo pressionado a avançar em políticas de inclusão, mas ainda há resistência na adaptação de rotinas e estruturas para atender pessoas com doenças crônicas e invisíveis, como a fibromialgia. A condição, que provoca dores generalizadas, fadiga intensa, distúrbios do sono e dificuldades cognitivas, muitas vezes não apresenta sinais aparentes, o que contribui para julgamentos e invalidação do sofrimento do paciente.
Para garantir direitos previdenciários, afastamentos, adaptações ou benefícios relacionados à condição, Fernanda reforça a importância da documentação médica adequada. “É necessário que a pessoa consiga um laudo psicossocial e médico, junto com acompanhamento psicológico e demais avaliações, para que a enfermidade seja reconhecida como uma doença que necessita de cuidados especiais”, explica.
Com o reconhecimento legal da fibromialgia como deficiência, trabalhadores passaram a ter acesso a medidas previstas na legislação inclusiva brasileira. Entre elas estão a possibilidade de adaptação do ambiente de trabalho, redução de jornada em determinados casos, acesso a benefícios previdenciários, afastamentos pelo INSS e participação em cotas destinadas a pessoas com deficiência em concursos públicos.“Há necessidade de adaptação do ambiente de trabalho para inclusão dessas pessoas, por acessibilidade e necessidades especiais. Isso é muito importante porque agora elas têm direitos equiparados aos das pessoas com deficiência”, reforça a advogada.
Tags:
acessibilidade | Benefícios Previdenciários | deficiência | Direitos Trabalhistas | discriminação | Fibromialgia | inclusão | INSS | Mercado de Trabalho | Preconceito | Trabalho