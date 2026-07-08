Julho é um dos meses de maior movimentação nas rodovias e aeroportos brasileiros por causa das férias escolares. Seja de carro ou de avião, passar muitas horas na mesma posição pode comprometer a circulação sanguínea, provocar dores musculares, rigidez nas articulações e aumentar o risco de problemas mais sérios em pessoas com fatores predisponentes.

Segundo o Ministério da Saúde, a trombose venosa tem incidência estimada de um a dois casos por mil habitantes ao ano no Brasil, podendo chegar a cerca de 400 mil ocorrências anuais. Já um levantamento da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), elaborado com base em dados do Sistema Único de Saúde (SUS), aponta que mais de 489 mil brasileiros foram internados por trombose venosa entre 2012 e 2023.

A imobilidade prolongada durante viagens está entre os fatores que aumentam esse risco, especialmente em pessoas com histórico da doença, obesidade, gestação, idade avançada ou que passaram por cirurgias recentemente.

De acordo com o fisioterapeuta e professor da Estácio, Alexandre Castelo Branco, a maioria desses problemas pode ser evitada com medidas simples adotadas antes e durante a viagem. "O nosso corpo foi feito para se movimentar. Quando permanecemos sentados por muitas horas, a circulação sanguínea fica mais lenta, principalmente nos membros inferiores, além de haver sobrecarga na coluna, no pescoço e nos ombros. Pequenas pausas e exercícios simples fazem uma grande diferença", explica.

Além da circulação, a postura inadequada também contribui para o aparecimento de dores após o trajeto. Segundo o especialista, muitas pessoas passam horas com a coluna curvada, pescoço projetado para frente ou pernas cruzadas, favorecendo tensões musculares. "É importante procurar manter as costas apoiadas no encosto do banco, evitar permanecer inclinado por muito tempo e posicionar os pés de forma confortável. No carro, o motorista também deve ajustar corretamente o banco e o volante para evitar sobrecarga na região lombar e nos ombros", orienta.

Para quem viaja de carro, Alexandre recomenda programar paradas a cada duas horas para caminhar por alguns minutos e alongar o corpo. Já nas viagens aéreas, sempre que possível, o ideal é levantar periodicamente, caminhar pelo corredor e movimentar tornozelos e panturrilhas mesmo sentado. "O movimento da panturrilha funciona como uma bomba que ajuda o sangue a retornar ao coração. Exercícios como elevar e abaixar os calcanhares, fazer movimentos circulares com os tornozelos e estender os joelhos podem ser realizados no próprio assento."

A hidratação também merece atenção. Embora muitas pessoas reduzam a ingestão de líquidos para evitar paradas ou idas ao banheiro durante o voo, essa prática pode favorecer o desconforto e comprometer o bom funcionamento da circulação. "Beber água regularmente durante toda a viagem ajuda o organismo a funcionar melhor. Também vale evitar o excesso de bebidas alcoólicas e optar por roupas leves e confortáveis, que não comprimam a circulação", afirma o fisioterapeuta.

O docente destaca que pessoas com fatores de risco para trombose devem buscar orientação médica antes de viagens prolongadas, já que, em alguns casos, pode haver indicação de medidas preventivas específicas, como o uso de meias de compressão. Para a maioria da população, no entanto, manter-se hidratado, movimentar-se regularmente e evitar longos períodos de imobilidade já reduz significativamente os riscos.

Cuidados durante viagens longas