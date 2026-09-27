Em ano eleitoral, as discussões sobre candidatos, propostas e partidos costumam ocupar boa parte do cotidiano. Mas, além do debate político, o período também pode provocar efeitos emocionais, como a chamada ansiedade eleitoral. Mesmo quem não acompanha a política de perto pode sentir o impacto da intensa circulação de notícias e opiniões.

Segundo Greice Carvalho, coordenadora e docente do curso de Psicologia da Estácio, isso ocorre porque as eleições envolvem escolhas importantes e expectativas sobre o futuro. “O período eleitoral costuma intensificar sentimentos que já fazem parte da experiência humana: ansiedade, medo, irritabilidade, insegurança, esperança, expectativa e necessidade de tomar decisões”, explica.

A ansiedade pode surgir não apenas pelo receio de determinado resultado, mas pela sensação de estar diante de uma decisão cujas consequências não podem ser totalmente controladas. Ao mesmo tempo, o eleitor é exposto diariamente a um grande volume de informações, opiniões e interpretações sobre os acontecimentos.

Nas redes sociais, essa exposição pode ser ainda maior. A impressão de que é preciso acompanhar tudo, responder a cada discussão e estar permanentemente atualizado contribui para a sobrecarga emocional. Irritabilidade, dificuldade de concentração, alterações no sono e necessidade constante de verificar notícias podem indicar que o consumo de conteúdo político está ultrapassando um limite saudável.

Outro aspecto que pode tornar o período eleitoral desgastante é a polarização. Uma posição política nem sempre é percebida apenas como uma opinião: ela pode estar ligada aos valores, às experiências e à identidade de uma pessoa. Por isso, quando alguém próximo pensa de maneira completamente diferente, a divergência pode ser interpretada como falta de respeito ou até como uma ameaça aos próprios valores.

É assim que discussões sobre política podem atingir famílias, amizades, casais e ambientes de trabalho. O problema não está necessariamente em discordar, mas em transformar a divergência de ideias em um conflito pessoal.

Para Greice, aprender a conviver com posições diferentes é parte da própria vida: “Discordar faz parte da vida em sociedade. O desafio é conseguir sustentar a diferença sem transformar o outro em inimigo”. Uma das estratégias é não transformar toda conversa em uma tentativa de convencimento. Nem todo debate precisa terminar com alguém mudando de opinião. Também pode ser útil tentar compreender quais experiências levaram o outro a defender determinada posição, sem confundir a pessoa com a opinião que ela apresenta.

Estabelecer limites também é válido. Se uma conversa começa a envolver ofensas, humilhações ou ataques pessoais, é possível interrompê-la ou combinar que determinados assuntos não serão discutidos naquele momento.

Cuidar da saúde mental durante as eleições passa também por estabelecer limites para o consumo de informações. Escolher horários para acompanhar as notícias, priorizar fontes confiáveis e reduzir a exposição a conteúdos que provocam apenas indignação ou ansiedade são medidas que podem ajudar.

Manter atividades que não estejam relacionadas à política também é importante. Sono adequado, atividade física, momentos de lazer, encontros com amigos e hobbies ajudam a preservar outros espaços da rotina. A ideia não é eliminar a ansiedade, mas impedir que ela ocupe todos os espaços da vida.

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