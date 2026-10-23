Quem disse que envelhecer significa diminuir o ritmo, abandonar projetos ou deixar de ocupar espaços na sociedade? Em um país onde a população vive cada vez mais, combater o preconceito etário e garantir que as pessoas idosas sejam ouvidas tornou-se um desafio urgente. Em Juiz de Fora, uma iniciativa pretende mostrar que a experiência acumulada ao longo da vida pode ser uma poderosa ferramenta de transformação social. No próximo dia 26 de outubro, integrantes da Câmara Sênior, projeto da Câmara Municipal, participam de um encontro no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora para discutir envelhecimento ativo, participação cidadã e novas possibilidades depois dos 60 anos.

A programação será realizada das 14h às 17h, no auditório da instituição, e reunirá integrantes do projeto e profissionais de diferentes áreas. Mais do que abordar os desafios do envelhecimento, o encontro pretende provocar uma reflexão sobre o lugar reservado às pessoas idosas na sociedade e a importância de reconhecer sua autonomia, seus conhecimentos e sua capacidade de continuar contribuindo para a vida coletiva.

Criada pela Câmara Municipal de Juiz de Fora, a Câmara Sênior busca ampliar a participação da população idosa nas discussões sobre políticas públicas e questões que afetam diretamente seu cotidiano. Por meio de reuniões e debates, a iniciativa oferece um canal de diálogo com o Poder Público, permitindo que os participantes apresentem demandas, compartilhem experiências e contribuam para a construção de uma cidade mais inclusiva.

A experiência não se aposenta

Um dos destaques da programação será a participação de dois professores que conhecem de perto os desafios e as possibilidades dessa fase da vida. Ambos têm mais de 60 anos e continuam atuando profissionalmente, mostrando, na prática, que envelhecimento e produtividade não são conceitos opostos.

Às 15h30, a professora de Psicologia Valéria Wanda, uma das coordenadoras do projeto Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE), conduzirá uma conversa sobre vida ativa e envelhecimento. A proposta é abordar a importância de manter vínculos sociais, desenvolver novos interesses e reconhecer o envelhecimento como uma etapa que também pode ser marcada por descobertas, autonomia e realização pessoal.

O encontro contará ainda com a participação do professor Luiz Fernando Campos, coordenador dos cursos de Tecnologia da Estácio. Também integrante da geração 60+, ele compartilhará experiências sobre a continuidade da vida profissional e a importância de valorizar o conhecimento adquirido ao longo dos anos.

A presença dos dois educadores pretende ajudar a desconstruir a ideia de que a idade determina os limites da capacidade de aprender, ensinar, trabalhar ou iniciar novos projetos. A discussão ganha relevância diante de uma sociedade que precisa se preparar não apenas para viver mais, mas para garantir condições de participação e qualidade de vida em todas as idades.

Acesso a direitos e serviços também estará em pauta

Além das conversas sobre envelhecimento, os participantes conhecerão serviços oferecidos à comunidade pelo Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Entre eles estão os atendimentos nas áreas de Odontologia, Fisioterapia, Psicologia e Direito, que podem contribuir para a promoção da saúde, a orientação jurídica e o acesso a direitos.

Para o gerente de Relacionamento da Estácio, Diego Gonçalves, que acompanha a organização da visita, a iniciativa também representa uma oportunidade de aproximar a população idosa dos serviços e das atividades desenvolvidas pela instituição.

A programação busca fortalecer o diálogo entre a universidade e os representantes da Câmara Sênior, aproximando diferentes gerações e estimulando a troca de conhecimentos. A proposta é reconhecer que envelhecer com dignidade envolve muito mais do que cuidados com a saúde: exige oportunidades de convivência, acesso à informação, respeito e participação nas decisões que afetam a vida em sociedade.

O encontro ocorre nesta segunda-feira (26), das 14h às 17h, no auditório do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, com a participação dos integrantes da Câmara Sênior.