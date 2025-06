Na luta contra o mosquito Aedes aegypti, os Agentes de Combate às Endemias da Prefeitura de Juiz de Fora realizam as visitas e vistorias a residências e lotes em diversos bairros do município, entre esta segunda-feira (9) e quinta-feira (12).

As atividades são semanais, de acordo com o cronograma definido pela Prefeitura.

A administração solicita o apoio dos moradores na abertura de suas residências para que os profissionais possam realizar o trabalho de tratamento. É importante lembrar que os servidores responsáveis estarão identificados e uniformizados.

Confira a rota dos agentes nesta semana (9 a 12/6):

Região Sul:

Cascatinha

Bela Aurora



Cidade Alta (Região Oeste):

Condomínio Parque Imperial

Condomínio Chales do Imperador



Região Leste:

Marumbi



Região Central:

Centro

Fábrica

Vila Ozanan



Região Norte:

Carlos Chagas

Distrito Industrial

Nova Era II



Região Sudeste:

Vila Olavo Costa



Orientações

Durante a visita, sempre acompanhado pelo responsável do imóvel, o agente deve orientar e avaliar as situações de risco, remanejando e/ou eliminando os recipientes que possam acumular água e/ou que não tenham utilidade. O profissional deverá tratar corretamente com larvicida aqueles recipientes que não puderem ser eliminados. As visitas são feitas na parte externa e interna das residências.

Vale ressaltar que nesta época do ano, quando a circulação da dengue diminui, é muito importante receber os agentes para evitar que haja crescimento de casos durante o período propício para a reprodução do mosquito. É importante que os moradores fiquem atentos às orientações dos agentes e os recebam, visto que a maioria dos focos estão dentro das casas.

A população para ajudar nos trabalhos deve:

Sempre verificar os ralos e a cisterna, bromélias, plantas aquáticas e troncos de árvores no jardim;

Retirar os pratinhos das plantas, tampar os tambores com água de chuva;

Verificar também os banheiros em desuso, as caixas d’água e inspecionar o quintal;

Descartar o lixo corretamente;

Manter a piscina sempre tratada, mesmo se estiver em desuso.

Denúncias:

A população pode ajudar também com denúncias anônimas sobre focos do Aedes aegypti em Juiz de Fora e região. O sistema JF Contra o Aedes: Orientação e Prevenção recebe denúncias de locais de criadouros do mosquito e tem como finalidade mapear as informações das doenças causadas pelo mosquito: dengue, zika, febre amarela e chikungunya. A plataforma roda em smartphones, tablets, notebooks e computadores e pode ser acessada em qualquer navegador.

Moradores também podem fazer denúncias de possíveis focos através dos canais:

WhatsApp: (32) 98432-4608

E-mail: dengue@pjf.mg.gov.br.

Denúncias ainda podem ser feitas nos postos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) do município.