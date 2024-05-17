Tabela de Pre?o dos Cinemas de Juiz de Fora

Cinema Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom Feriados
Alameda Cinemais R$ 16 R$ 16 R$ 14 R$ 16 R$ 16 R$ 22 R$ 22 R$ 22
Alameda Cinemais 3D R$ 18 R$ 18 R$ 16 R$ 18 R$ 18 R$ 24 R$ 24 R$ 24
Jardim Norte Cinemais R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 16 R$ 16 R$ 22 R$ 22 R$ 22
Jardim Norte Cinemais 3D R$ 16 R$ 16 R$ 16 R$ 18 R$ 18 R$ 25 R$ 25 R$ 25
Jardim Norte Cinemais Magic D R$ 14 R$ 14 R$ 14 R$ 16 R$ 16 R$ 22 R$ 22 R$ 22
Santa Cruz R$ 12 R$ 7 R$ 12
R$ 107		 R$ 16 R$ 16 R$ 16 R$ 16 R$ 16
UCI Kinoplex R$ 201; 4
R$ 222; 4
R$ 221; 5
R$ 242; 5 		R$ 201; 4
R$ 222; 4
R$ 221; 5
R$ 242; 5 		R$ 184
R$ 205 		R$ 221; 4
R$ 252; 4
R$ 241; 5
R$ 272; 5 		R$ 221; 4
R$ 252; 4
R$ 241; 5
R$ 272; 5 		R$ 221; 4
R$ 252; 4
R$ 241; 5
R$ 272; 5
R$ 183 		R$ 211; 4
R$ 242; 4
R$ 231; 5
R$ 262; 5
R$ 183 		R$ 211; 4
R$ 242; 4
R$ 231; 5
R$ 262; 5
R$ 183
UCI Kinoplex 3D R$ 254
R$ 275 		R$ 254
R$ 275 		R$ 254
R$ 275 		R$ 295
R$ 315
 R$ 295
R$ 315
 R$ 295
R$ 315
R$ 253 		R$ 295
R$ 315
R$ 253 		R$ 295
R$ 315
R$ 253
UCI Kinoplex
Ticket Fam?lia 2D		 R$ 606
UCI Kinoplex
Ticket Fam?lia 3D		 R$ 706
Pre?os dos ingressos inteiros fornecidos pelos cinemas, sujeitos a altera?es

(1) at? 17h;
(2) a partir de 17h;
(3) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55;
(4) Assento regular;
(5) Super Seat;
(6) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos
(7) Pre?o para casal

