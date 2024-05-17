Tabela de Pre?o dos Cinemas de Juiz de Fora
|Cinema
|Seg
|Ter
|Qua
|Qui
|Sex
|Sab
|Dom
|Feriados
|Alameda Cinemais
|R$ 16
|R$ 16
|R$ 14
|R$ 16
|R$ 16
|R$ 22
|R$ 22
|R$ 22
|Alameda Cinemais 3D
|R$ 18
|R$ 18
|R$ 16
|R$ 18
|R$ 18
|R$ 24
|R$ 24
|R$ 24
|Jardim Norte Cinemais
|R$ 14
|R$ 14
|R$ 14
|R$ 16
|R$ 16
|R$ 22
|R$ 22
|R$ 22
|Jardim Norte Cinemais 3D
|R$ 16
|R$ 16
|R$ 16
|R$ 18
|R$ 18
|R$ 25
|R$ 25
|R$ 25
|Jardim Norte Cinemais Magic D
|R$ 14
|R$ 14
|R$ 14
|R$ 16
|R$ 16
|R$ 22
|R$ 22
|R$ 22
|Santa Cruz
|R$ 12
|R$ 7
|R$ 12
R$ 107
|R$ 16
|R$ 16
|R$ 16
|R$ 16
|R$ 16
|UCI Kinoplex
| R$ 201; 4
R$ 222; 4
R$ 221; 5
R$ 242; 5
| R$ 201; 4
R$ 222; 4
R$ 221; 5
R$ 242; 5
| R$ 184
R$ 205
| R$ 221; 4
R$ 252; 4
R$ 241; 5
R$ 272; 5
| R$ 221; 4
R$ 252; 4
R$ 241; 5
R$ 272; 5
| R$ 221; 4
R$ 252; 4
R$ 241; 5
R$ 272; 5
R$ 183
| R$ 211; 4
R$ 242; 4
R$ 231; 5
R$ 262; 5
R$ 183
| R$ 211; 4
R$ 242; 4
R$ 231; 5
R$ 262; 5
R$ 183
|UCI Kinoplex 3D
| R$ 254
R$ 275
| R$ 254
R$ 275
| R$ 254
R$ 275
| R$ 295
R$ 315
| R$ 295
R$ 315
| R$ 295
R$ 315
R$ 253
| R$ 295
R$ 315
R$ 253
| R$ 295
R$ 315
R$ 253
|UCI Kinoplex
Ticket Fam?lia 2D
|R$ 606
|UCI Kinoplex
Ticket Fam?lia 3D
|R$ 706
Pre?os dos ingressos inteiros fornecidos pelos cinemas, sujeitos a altera?es
(1) at? 17h;
(2) a partir de 17h;
(3) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55;
(4) Assento regular;
(5) Super Seat;
(6) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos
(7) Pre?o para casal
