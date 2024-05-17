O Caminho do Tarot: Peixes | Outubro de 2020

D?bora Oliveira, paulista. Minha jornada como tar?loga come?ou em 2017 quando postei os primeiros v?deos no YouTube. Meu caminho de contato com a espiritualidade foi iniciado quando ainda era muito jovem. Frequentei a Ordem Rosacruz at? a adolesc?ncia, e comecei os estudos na astrologia aos 12 anos. Ap?s uma longa jornada de intensa busca por um prop?sito finalmente encontrei a minha miss?o de vida. Hoje me sinto realizada e honrada por ter essa oportunidade de auxiliar tantas pessoas atrav?s do tarot e das t?cnicas de terapia energ?tica Reiki, ThetaHealing e Cura Multidimensional Arcturiana.