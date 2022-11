Pexels - Infográfico traz lista com os 10 sites mais acessados do Brasil

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE em parceria com a MCom, com dados de 2021, 90% dos lares brasileiros já têm acesso à internet. Isso significa que 65,6 milhões de domicílios já estão conectados na grande rede.

Seja para estudar, navegar nas redes sociais, pagar contas ou fazer compras, é fato que as pessoas passam cada vez mais tempo conectados na internet. Cientes deste mundo de oportunidades oferecidas pela internet, grandes empresas de tecnologia e dos mais diversos setores, disputam a atenção do público online. Portais de notícias, serviços de streamings, redes sociais e até sites adultos, concorrem a preferência do público.

E para mostrar os vencedores nessa disputa cada vez mais acirrada, a empresa de marketing SemRush mantém uma lista com os sites mais populares do Brasil e no mundo. O levantamento mostra os números totais e mensais de acesso de cada sites e o infográfico abaixo ilustra quais são os dez sites mais acessados pelos brasileiros, confira.



FOTO: Créditos do infográfico: Porno Brasil - Top 10 site mais acessados no Brasil

Youtube e Google, da Gigante Alphabet Inc, dividem o topo



A gigante de tecnologia Alphabet Inc, domina o ranking dos sites mais acessados pelos brasileiros com dois de seus sites, Youtube e Google, ocupando a primeira e segunda posição no ranking, respectivamente. Com impressionantes 2.2 bilhões de acessos mensais, o Youtube lidera. A plataforma de compartilhamento de vídeos é referência mundial e vem, cada vez mais, captando a atenção dos internautas e dominando o setor de entretenimento.

Adquirido pela Alphabet em 2006 por 1,65 bilhões de dólares, o Youtube mantém uma sinergia perfeita entre o público, criadores de conteúdo e anunciantes. A plataforma também vem investindo em séries e documentários originais.

O Google exerce a mesma poderio em seu setor, assim como o Youtube, domina o mercado de mecanismos de busca com uma fatia de mercado de 92.51%. Para se ter uma noção, o Bing da Microsoft, é o segundo buscador mais popular e possui apenas 2.45% deste mercado. Com expressivos 1.2 bilhões de acessos mensais, o buscador, fundado em 1998, ocupa a segunda colocação no ranking.



Redes sociais Facebook, Instagram e Twitter



De acordo com um estudo que reuniu dados da Hootsuite e WeAreSocial, mostra que o Brasil é o terceiro país no mundo que usa redes sociais. O estudo mostra que os brasileiros ficam, em média, 3h42 por dia conectados, ficando atrás somente das Filipinas (4h15) e Colômbia (3h45).



Diante desses dados era de se esperar que três Facebook, Instagram e Twitter, estivessem entre os dez sites mais populares do Brasil. Em primeiro entre as redes sociais está o Facebook, com 223.7 milhões, seguido por Instagram, com 168.7 milhões e Twitter com cerca de 138 milhões, ocupando a 6°, 8° e 9° posição, respectivamente.

No total, o Brasil conta com mais de 150 milhões de usuários ativos em redes sociais, 70,3% de sua população. O Sudeste aparece como a região com a maior taxa, cerca de 78% dos usuários utilizam redes sociais.



Sites de entretenimento adulto



Apesar do enorme tabu envolvendo a indústria do entretenimento adulto, sites deste segmento estão entre os mais populares do mundo. Aqui no Brasil, Xvideos e Pornhub, surpreendem e aparecem no ranking dos top 10.



Surpreendendo com cerca de 700 milhões de visitas mensais, o Xvideos é site adulto mais acessado pelos internautas brasileiros e ocupa a terceira posição no ranking. Seu principal concorrente, o Pornhub, está na segunda posição entre as plataformas de compartilhamento de vídeos adultos no Brasil e ocupa a sétima posição, no top 10, com impressionantes 273.6 milhões de acessos mensais.



A título de comparação, só o Xvideos, supera grandes sites de entretenimento como o Netflix, Amazon Prime e Disney+. O levantamento ilustrado no infográfico foi produzido por outro site do mesmo segmento adulto, o PornoBrasil, que, apesar de não aparecer na lista, conta com mais de 6 milhões de acessos por mês.



Globo e Uol são os sites de notícias mais acessados no Brasil



O portal Globo ocupa a 4° posição do ranking com 365,4 milhões de acessos mensais, seguido pelo seu concorrente UOL, na 5° colocação, com 356,5 milhões de acessos. Entre os destaques da Globo estão o portal de notícias G1, GE (Globo Esporte), que é focado em esportes e GShow, de entretenimento. Já no UOL, a Folha é o carro chefe no segmento de notícias e política, as colunas, Splash e Universa, do segmento de entretenimento, são responsáveis pelos números expressivos de acesso do portal. Outros produtos de destaque da UOL são o PagSeguro, UOL Play e seu famoso Bate Papo.



Wikipedia encerra a lista



A enciclopédia online e gratuita mais usada no mundo, Wikipedia, fecha a lista na 10° posição com cerca de 131.6 milhões de acessos. O projeto colaborativo e multilíngue é muito utilizado para trabalhos escolares, pesquisas acadêmicas, para buscar informações de celebridades e outras informações. O que torna a Wikipedia muito popular é o fato da enciclopédia online aparecer nos primeiros resultados dos buscadores para artistas, filósofos, cientistas, esportistas e outras pesquisas de finalidade biográfica.

Se você não encontrou seu site favorito no infográfico acima, você pode conferir um post com a lista completa dos 100 sites mais populares do Brasil no site da SemRush.