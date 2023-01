Famosa pelos jogos crash, a Blaze Apostas tem atraído cada vez mais usuários brasileiros. A casa ganhou fama em 2019, quando chegou ao país patrocinando influenciadores brasileiros que ajudaram a divulgar o jogo “Blaze Crash”.

Mas você sabe o que são jogos crash e o que é Blaze Apostas? O crash é um tipo de jogo de cassino on-line conhecido por ter uma jogabilidade simples, possuir diferentes tipos e formatos e poder dar bons lucros.

No jogo crash, o principal objetivo é finalizar a aposta antes do multiplicador chegar a zero. Funciona assim:



Se o jogador conseguir retirar sua aposta antes do crash acontecer, ele mantém seus ganhos;



Caso o jogador não consiga retirar a aposta a tempo, perde tudo e precisa esperar a próxima rodada.

O que é Blaze Apostas On-line?



A Blaze Apostas tem sede em Curaçao, ilha holandesa localizada no Caribe. É administrada pela Prolific Trade N.V.



Em todo o mundo, a Blaze oferece dois segmentos: os esportes e o cassino. Aqui no Brasil, no entanto, o foco é o cassino on-line.



Apesar de os jogos de azar serem proibidos no território nacional, a plataforma consegue operar por aqui porque sua sede é no exterior e ele é totalmente on-line. Sendo assim, a empresa segue ordens internacionais, não sendo ilegal portanto.



Para tentar se firmar no Brasil e atrair usuários, a Blaze passou a patrocinar influencers e youtubers bastante conhecidos, como Felipe Neto. Além disso, é a patrocinadora master do Botafogo, um dos maiores clubes de futebol do Brasil.



Funcionalidades da Blaze Apostas



Como em qualquer outro site de apostas on-line, para realizar uma aposta na Blaze é preciso fazer um cadastro. O sistema de depósito e saque é bem simples e a parte cadastral exige apenas que o novo usuário seja maior de idade.



Diferente das outras casas, a Blaze não oferece Bônus de Boas-vindas para esportes – o que não é estranho, já que os eventos esportivos não são o foco da casa. Mas há Bônus de depósito de 100% para novos jogadores no cassino.



Após fazer o registro, basta escolher uma modalidade e apostar. No site é possível acompanhar todo o histórico dos seus palpites no boletim de apostas, o que facilita a gestão da sua banca.



A Blaze oferece suporte ao vivo e promoções eventuais. Além disso, conta com uma conta no Twitter e no Telegram. Apesar de não possuir um aplicativo para celular, a plataforma possui uma versão mobile.



O depósito mínimo para começar a jogar é de R$40 e pode ser feito por meio de PIX, cartão de crédito, transferência bancária, Skrill ou Pic Pay.



Já o saque pode ser feito por PIX, transferência bancária ou Skrill.



Cassino Blaze



É o carro-chefe do site, que é dividido em categorias. A Blaze Apostas oferece três jogos originais da empresa, o Crash (foguetinho), Double (roleta) e Mines (jogo do diamante).



Entre os outros jogos tradicionais de cassino disponíveis na Blaze estão:



Roleta



Blackjack



Slots Machines



Poker



Raspadinha



Esportes Blaze



Para quem não gosta de jogos de cassinos, a Blaze também investe nas apostas esportivas e ao vivo, como futebol e campeonatos regionais do Brasil, Premier League e Liga dos Campeões da UEFA.



No basquete, A NBA está presente. Há ainda opções de jogos de eSport, como FIFA, LOL e Call of Duty.



Desvantagens da Blaze



Ainda recente no Brasil, a plataforma Blaze Apostas ainda precisa se ajustar ao mercado nacional.



Podendo operar no Brasil, já que sua licença é internacional, a casa apresenta, com isso, um certo grau de segurança ao apostador.



Contudo, alguns pontos precisam ser melhorados. Poderia, por exemplo, oferecer ferramentas como cash out e livestreaming, populares entre os apostadores brasileiros.



Além disso, poderia ampliar os métodos de pagamentos, em especial, o de saque.



Mas um ponto chama a atenção na Blaze Apostas: o grande número de reclamações no site Reclame Aqui.

A maioria está relacionada aos pagamentos de Bônus, dificuldades em realizar saques e mau funcionamento do site.



São mais de 11 mil reclamações. A plataforma tem nota de 4.8 (a máxima é 10). Com isso, a Blaze ainda precisa melhorar seu ambiente para apostar.



Conclusão



A Blaze Apostas é um site recente no Brasil e ainda está em evolução. Apesar de oferecer jogos diferenciados, ainda precisa de melhorias para proporcionar uma experiência segura e de qualidade.



FOTO: Blaze/Reprodução - A Blaze Apostas é um site recente no Brasil