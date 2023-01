Acontece nos dias 21 e 22 de janeiro, em Juiz de Fora, o evento "Hackathon". O projeto busca desenvolver projetos de tecnologia focadas em demanda reais nas áreas de saúde e educação, que possam deixar um legado para a cidade. O Hackathon tem como objetivo fomentar talentos criativos e empreendedores da cultura digital a desenvolver soluções inovadoras, de aplicação prática, focadas nas demandas reais das áreas de saúde e educação, que possam deixar um legado para a cidade de Juiz de Fora.



De acordo com a organização, o Hackathon contará com equipes formadas por estudantes, profissionais e empreendedores. As equipes que mais se destacarem serão convidadas para compor a comunidade do Hub de Inovação do Moinho por seis meses, incluindo o acesso ao coworking, a eventos e a muito networking. O objetivo é que os projetos sejam validados no mundo real e, ao final deste período, poderão ser apresentados para possíveis investidores.

Para participar, os interessados devem atender os seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos ou, se menor de idade, com autorização dos pais ou responsáveis;



Pagar a taxa de inscrição através da plataforma Sympla;

Ao participar do Hackathon do Moinho é recomendado, mas não obrigatório:



Ao participar do Hackathon do Moinho é recomendado, mas não obrigatório: Ter conhecimento ou experiência em pelo menos uma das seguintes áreas: negócios, marketing, engenharia, logística, UX, design, desenvolvimento, administração e economia

As inscrições podem ser feitas podem ser feitas no site