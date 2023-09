Diversos fornecedores de proxy oferecem o serviço por preços acessíveis, mas os Preços da rede proxy variam conforme necessidade do cliente. Os proxies variam também de acordo com o modelo, seja anônimo, residencial, privado, etc. Neste guia vamos te mostrar a importância de investir em uma navegação segura.



O que é um proxy?



Quando você utiliza um computador para acessar a internet, um processo imperceptível ocorre. O endereço de IP da sua máquina, que funciona como um registro de identificação, solicita o acesso das páginas em que deseja acessar. Esse endereço fica registrado em todos os sites que você acessa.

Esse registro pode deixar seu computador suscetível a invasões. Ademais, o seu acesso não é privado, o que pode ser muito prejudicial.



Os proxies são responsáveis por camuflar o endereço de IP, o que torna a navegação muito mais segura. Mas o proxy varia de função e qualidade de segurança, de acordo com o modelo que é aplicado na máquina.



Quanto custa um proxy?



Os preços variam de acordo com a capacidade de proteção que a rede proxy gera ao usuário. Existem aqueles que protegem todos os dados do usuário e camufla o IP, como também há proxies mais básicos.

Em algumas plataformas é possível adquirir os planos mensais, o que dá liberdade ao cliente de finalizar o uso a qualquer momento. Como também há planos anuais, para quem já sabe que precisa usar constantemente.



Além disso, existem os preços de acordo com o tipo de proxy usado, se é um proxy residencial, para negócios, empresas ou planos mais básicos.



Ao adquirir esse produto, é necessário realizar uma pesquisa em relação ao preço e a qualidade do serviço ofertado. Ademais, é importante conhecer qual a necessidade do uso, para adquirir uma ferramenta que seja útil e proveitosa.



Variações de modelos de proxies



Como já dissemos, existem diversos modelos de proxies que podem ser adquiridos por quem deseja uma navegação privada e confiável. De acordo com as especificidades, nível de segurança e privacidade, os preços das redes proxies variam.

FOTO: Tabela - Tabela

Escolher um proxy gratuito ou pago



Quando se fala em proxy gratuito, o cliente deve observar quais são as vantagens e desvantagens do seu uso. Assim também ocorre com o proxy pago.



Quando se observa as vantagens de um proxy gratuito, temos:



Não exigência de pagamento;



Fácil acesso de lista de proxies gratuitos em sites;



Pode usar uma variedade de proxies e modificar, atualizar, sempre que necessário.



Já as desvantagens são:



Alto risco de danificar o aparelho de uso do proxy;



Possibilidade de vírus no computador;



Pode parar de funcionar a qualquer momento;



Chances de dados serem invadidos por hackers.





Já quando se observa um proxy pago, encontramos os seguintes benefícios:



Conexão mais segura e privada;



Atendimento ao cliente que utiliza uma rede proxy;



Navegação com liberdade de acesso;



Não correr risco de rastreios e invasão de dados.





Ao analisar quais são as desvantagens do uso, apenas temos:



Custo de investimento em um proxy pago;



Ter que procurar um servidor confiável e com métodos de pagamento acessíveis.





Sendo assim, podemos destacar que os benefícios de um proxy pago superam as garantias de um proxy gratuito. Portanto, vale a pena investir em uma rede de proxy paga, para uma navegação muito mais segura.