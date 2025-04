A BGaming vem se diversificando em seus novos títulos para trazer jogos cada vez mais empolgantes aos jogadores. Wild Clusters é um exemplo notável dessa tendência! Depois do sucesso do Space XY Crash, a provedora lançou um jogo de slot online de alta volatilidade e RTP de 96.71%, oferecendo um dos maiores potenciais de ganhos da categoria de cassino, com um multiplicador máximo de até 5.000x vezes a aposta inicial.



No lugar das tradicionais linhas de pagamento, o jogo oferece uma abordagem baseada em clusters. Quando 5 ou mais símbolos idênticos caem adjacentes, seja horizontalmente ou verticalmente, um cluster vencedor é formado.



Esses símbolos desaparecem e, como parte do sistema de cascata, novos símbolos caem nos espaços vazios, podendo formar novas combinações vencedoras. Esse processo continua até que não haja mais clusters vencedores na tela, garantindo que cada giro possa resultar em várias vitórias consecutivas.



Funções e recursos do jogo



Highlighted Symbols: No início de cada giro, um símbolo de baixo pagamento é destacado. Se esse símbolo fizer parte de um cluster vencedor, dois símbolos Wild aleatórios aparecem no tabuleiro, tornando a vitória ainda mais vantajosa. Wild Blast: Este recurso é ativado ao coletar 125 símbolos. Quando ativado, um símbolo Wild gigante 3x3 aparece no tabuleiro, aplicando um multiplicador aleatório aos clusters conectados. Mega Symbols: Quando 4 símbolos idênticos formam um retângulo no tabuleiro, eles se combinam em um Mega Símbolo, que possui um multiplicador de 2x. Caso mais Mega Símbolos sejam conectados em um cluster, o multiplicador total aumenta em +1 para cada Mega Símbolo adicional, tornando as vitórias ainda mais expressivas. Lucky Wilds: Este recurso aleatório adiciona entre 4 e 8 símbolos Wild ao tabuleiro em qualquer giro não vencedor. Esses símbolos substituem outros símbolos no tabuleiro e ajudam a formar combinações vencedoras, transformando um giro aparentemente perdido em uma grande vitória. Galaxy Features: São funcionalidades aleatórias que podem ser ativadas ao preencher o medidor de progresso próximo aos rolos com 25 símbolos vencedores. Essas funções trazem ainda mais emoção ao jogo:

Gravity Wilds: Adiciona entre 3 e 6 símbolos Wild ao tabuleiro, destruindo símbolos adjacentes e potencialmente criando novos clusters vencedores.

Adiciona entre 3 e 6 símbolos Wild ao tabuleiro, destruindo símbolos adjacentes e potencialmente criando novos clusters vencedores. Starlight Upgrade: Todos os símbolos de baixo pagamento no tabuleiro são atualizados para símbolos de maior pagamento, aumentando as chances de formar clusters valiosos.

Todos os símbolos de baixo pagamento no tabuleiro são atualizados para símbolos de maior pagamento, aumentando as chances de formar clusters valiosos. Galaxy Cross: Um símbolo Wild é posicionado no centro da grade, criando linhas diagonais de símbolos correspondentes que podem resultar em grandes vitórias.

Um símbolo Wild é posicionado no centro da grade, criando linhas diagonais de símbolos correspondentes que podem resultar em grandes vitórias. Cosmic Sweep: Remove todos os símbolos de baixo pagamento do tabuleiro, abrindo espaço para mais símbolos de alto pagamento e aumentando as chances de uma grande vitória.

Modos de compra de bônus



Além das funcionalidades mencionadas, Wild Clusters oferece quatro modos de compra de bônus, permitindo que os jogadores escolham como querem abordar suas apostas e suas chances de ativar recursos especiais. Esses modos são: