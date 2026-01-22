O número de brasileiros com 60 anos ou mais que utilizam a internet cresceu de forma significativa nos últimos anos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em 2019, 44,8% dos idosos haviam acessado a rede. Em 2024, esse percentual chegou a 69,4%, o que representa cerca de 11 milhões de novos usuários nesse grupo etário em cinco anos.

No total, 168 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais usaram a internet no último ano, o equivalente a 89,1% da população. Entre os idosos conectados, o celular é o principal meio de acesso, presente em aproximadamente 78% dos casos.

O aumento do acesso está associado a mudanças no cotidiano, como maior facilidade para comunicação, compras online, serviços bancários e telemedicina. Especialistas, no entanto, alertam que a ampliação do uso também traz riscos. A professora Enilda Cáceres, da Estácio, aponta que pessoas mais velhas estão entre os principais alvos de golpes virtuais, especialmente por meio de mensagens falsas, links suspeitos e pedidos de dados pessoais.

Segundo ela, a falta de familiaridade com ferramentas digitais pode aumentar a vulnerabilidade desse público, o que reforça a necessidade de ações de educação digital voltadas à identificação de fraudes, proteção de senhas e cuidado com informações pessoais.

Apesar dos riscos, a inclusão digital tem sido apontada como fator de ganho de autonomia e independência. O uso da internet permite que muitos idosos realizem tarefas do dia a dia sem intermediários, como pagamento de contas, agendamento de consultas e acesso a serviços públicos, o que pode impactar positivamente a autoestima e a sensação de pertencimento.

Outro aspecto destacado é o papel da internet na redução do isolamento social. Ferramentas como chamadas de vídeo e redes sociais facilitam o contato com familiares e amigos, embora especialistas ressaltem que o uso deve ser complementar às interações presenciais, consideradas importantes para o bem-estar.

Orientações para navegação segura

Para reduzir riscos, especialistas recomendam cuidados básicos no uso da internet, como desconfiar de mensagens que pedem dinheiro ou dados pessoais, evitar clicar em links desconhecidos, não compartilhar senhas ou códigos enviados por SMS e manter aplicativos e sistemas atualizados. O uso de senhas mais complexas, combinando letras e números, também é indicado.

Um guia gratuito com orientações sobre navegação segura está disponível online, reunindo informações acessíveis a diferentes públicos. A iniciativa busca contribuir para o uso mais consciente da tecnologia, especialmente entre grupos considerados mais vulneráveis.

O crescimento do número de idosos conectados reforça que a inclusão digital já é uma realidade no país. O desafio apontado por especialistas é garantir que esse processo ocorra com informação e segurança, reduzindo riscos associados ao ambiente digital.

Tags:

acesso | brasil | Digital | internet | tecnologia