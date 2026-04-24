O que começa como um vídeo curto, com uma história de traição ou vingança, pode terminar em horas de consumo ininterrupto. As chamadas “novelinhas” criadas por inteligência artificial estão se espalhando pelas redes sociais em ritmo acelerado, combinando narrativa emocional, produção em massa e estratégias altamente eficientes para prender a atenção. O fenômeno, que já domina o feed de milhões de usuários, revela não apenas uma mudança no entretenimento digital, mas também um cenário que especialistas consideram preocupante — especialmente para crianças e adolescentes.





Segundo a estrategista em marketing digital e professora da pós-graduação em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais, Ciane Lopes, o sucesso desse tipo de conteúdo não está, necessariamente, em uma preferência dos algoritmos por inteligência artificial, mas na forma como ele é produzido. “O algoritmo não prefere a IA por ser IA, ele prioriza performance. E o conteúdo gerado por inteligência artificial hoje performa melhor porque é produzido em alta frequência, com volume e velocidade, além de ser otimizado para retenção”, explica. Na prática, as plataformas funcionam como um laboratório em tempo real, onde padrões de sucesso são rapidamente replicados e potencializados.





Esse modelo cria um ciclo difícil de interromper. As histórias são curtas, com ganchos emocionais intensos e ritmo acelerado — uma combinação que, segundo especialistas, estimula a liberação constante de dopamina, aumentando o engajamento e favorecendo o consumo compulsivo. “É uma evolução dos conteúdos virais, mas com produção praticamente infinita e custo quase zero”, aponta Ciane.





O impacto vai além do comportamento individual. A ascensão dessas narrativas marca uma transformação mais ampla no entretenimento digital. A tendência é de conteúdos cada vez mais personalizados, com histórias adaptadas ao gosto de cada usuário e que nunca chegam a um fim definitivo. “A gente está só no começo. O que vem pela frente inclui narrativas infinitas, produção descentralizada e uma mistura cada vez maior entre o real e o sintético”, afirma a especialista. Nesse cenário, o valor deixa de estar na produção e passa para a curadoria — ou seja, na capacidade de identificar o que é relevante, confiável e de qualidade.





Mas é justamente essa dificuldade de distinção que acende um sinal de alerta. Muitas dessas “novelinhas” abordam temas como violência, sexualização e relações tóxicas, sem qualquer tipo de classificação indicativa. Para o público mais jovem, os riscos são ainda maiores. “A gente pode ver crianças e adolescentes normalizando comportamentos nocivos, tendo dificuldade de distinguir ficção de realidade e até desenvolvendo dessensibilização emocional”, destaca Ciane. O consumo excessivo também pode reforçar o efeito de vício já associado ao uso prolongado de telas.





Diante desse cenário, a proteção não depende de uma única solução. No ambiente familiar, especialistas defendem diálogo aberto, limitação do tempo de tela e acompanhamento ativo do que é consumido. As plataformas, por sua vez, já oferecem ferramentas como controle parental e filtros de conteúdo, mas ainda são consideradas insuficientes frente à velocidade desse novo formato.





Um avanço recente vem da regulamentação. Em março de 2026, entrou em vigor o chamado “ECA digital”, que amplia a responsabilidade das plataformas na proteção de menores. A nova legislação exige remoção mais rápida de conteúdos nocivos, sistemas mais eficazes de verificação de idade e mecanismos mais rigorosos de controle parental. Além disso, conteúdos envolvendo violência, sexualização e outros temas sensíveis devem ser restritos para menores — uma medida que pode impactar diretamente a circulação das “novelinhas” nas redes.





Para além das regras, especialistas apontam que o maior desafio está na formação de usuários mais conscientes. “O que a gente pode fazer é favorecer conteúdos humanos, autorais, buscar regulação e, principalmente, desenvolver senso crítico”, reforça Ciane. Em um ambiente cada vez mais automatizado e persuasivo, a capacidade de questionar, filtrar e compreender o que se consome pode ser a principal ferramenta de proteção — e também de liberdade.







