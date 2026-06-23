A adoção de ferramentas digitais nas empresas tem ampliado o debate sobre a relação entre inteligência artificial (IA) e BPM, sigla para Business Process Management, ou Gestão de Processos de Negócio. Embora frequentemente apareçam em discussões sobre transformação organizacional, os dois conceitos possuem funções distintas e podem atuar de forma complementar dentro das operações.



Enquanto o BPM está voltado para o desenho, a análise, a execução e a melhoria dos processos empresariais, a inteligência artificial pode contribuir com atividades específicas dentro desses fluxos. Na prática, a combinação das duas abordagens permite estruturar processos de forma organizada e, ao mesmo tempo, utilizar recursos tecnológicos para apoiar decisões e automatizar determinadas tarefas.



A integração entre essas ferramentas pode ser observada em diferentes áreas, desde o atendimento ao cliente até operações financeiras, logísticas e administrativas.



BPM organiza os fluxos e a IA atua dentro deles



O BPM tem como objetivo compreender como as atividades são executadas dentro de uma organização. Isso envolve mapear etapas, identificar responsáveis, definir regras e acompanhar indicadores relacionados aos processos.



Antes de qualquer automação avançada, é necessário saber como o trabalho acontece. Um fluxo mal definido tende a gerar inconsistências independentemente da tecnologia utilizada.



Nesse contexto, a inteligência artificial atua como um recurso inserido dentro dos processos já estruturados. Em vez de substituir a gestão processual, ela passa a executar funções específicas que fazem parte do fluxo.



Em uma solicitação de crédito, por exemplo, o BPM define as etapas de análise, aprovação e formalização. Já a inteligência artificial pode auxiliar na classificação de documentos, na verificação de informações ou na organização de dados recebidos dos clientes.



A gestão do processo permanece responsável pelo fluxo completo. A IA executa atividades determinadas dentro dele.



Automação pode avançar além das tarefas repetitivas



Tradicionalmente, a automação empresarial esteve associada à execução de atividades baseadas em regras fixas. O preenchimento de formulários, o encaminhamento de solicitações e a emissão de documentos são alguns exemplos.



Com a inteligência artificial, é possível lidar também com tarefas que envolvem interpretação de informações. Um sistema pode identificar conteúdos em documentos digitalizados, organizar e-mails por assunto, extrair dados de contratos ou direcionar demandas para áreas específicas conforme características detectadas automaticamente.



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Quando essas funcionalidades são incorporadas a um processo gerenciado por BPM, a operação ganha maior capacidade de execução sem alterar a lógica do fluxo previamente estabelecido. O resultado é um processo que continua obedecendo regras definidas pela organização, mas que passa a contar com recursos adicionais para tratar informações de forma mais ágil.



Monitoramento e análise ganham profundidade



Outra área de interação entre BPM e inteligência artificial está relacionada ao acompanhamento dos processos.



Sistemas de gestão processual registram informações sobre prazos, etapas concluídas, responsáveis e ocorrências ao longo da execução das atividades. Esses dados formam uma base importante para análises operacionais.



A inteligência artificial pode auxiliar na interpretação desse volume de informações. Entre as aplicações possíveis estão a identificação de padrões de atraso, a detecção de gargalos recorrentes e a organização de indicadores para acompanhamento gerencial.



Em um processo de atendimento, por exemplo, a análise dos registros pode mostrar quais tipos de solicitações exigem mais tempo de resposta ou quais etapas concentram maior volume de retrabalho.

Nesse caso, a IA não substitui a gestão. Ela amplia a capacidade de examinar informações produzidas pelos próprios processos.



Aplicações variam conforme a natureza da operação



A combinação entre BPM e inteligência artificial não segue um único modelo. Sua aplicação depende das características de cada processo.



Em recursos humanos, a IA pode auxiliar na triagem inicial de documentos e currículos. Na área financeira, pode colaborar com conferências de dados e classificação de registros. Em operações logísticas, pode apoiar análises relacionadas a rotas, programação de atividades e organização de informações operacionais.



Independentemente da área, o BPM define como o processo deve funcionar, enquanto a inteligência artificial atua em etapas específicas para apoiar a execução ou a análise das atividades.



A relação entre as duas abordagens evidencia que tecnologia e gestão processual não são elementos concorrentes. Processos bem estruturados criam as condições necessárias para a aplicação eficiente de recursos de inteligência artificial.



Ao mesmo tempo, a IA amplia as possibilidades de automação, análise e tratamento de informações dentro desses fluxos, contribuindo para operações mais organizadas e alinhadas aos objetivos definidos pela empresa.



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