Uma plataforma on-line com informações sobre atrativos e serviços turísticos de sete municípios do Caminho Novo, incluindo Juiz de Fora, está sendo desenvolvida pela Instância de Governança Regional (IGR) Caminho Novo. A ferramenta faz parte do Projeto de Roteirização Turística 2026 e terá como objetivo reunir dados sobre os destinos da região e facilitar o acesso dos visitantes às opções de turismo.

Para contribuir com a construção da plataforma, municípios e empreendimentos do setor turístico devem preencher os formulários disponibilizados pela IGR até 6 de setembro de 2026. A previsão é de que a ferramenta seja disponibilizada em outubro.

O projeto é realizado em parceria com a Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (FECITUR), com levantamento e organização das informações feitos pela consultoria KSTuris. Os dados serão utilizados também como base para a criação de roteiros turísticos regionais.

A plataforma deverá reunir informações sobre roteiros, atrativos históricos, naturais e culturais, gastronomia, hospedagem, transporte, lazer e entretenimento, concentrando em um único espaço os principais serviços disponíveis nos municípios participantes.

Cadastur

A KSTuris também orienta os empreendimentos turísticos a manterem o cadastro atualizado no Cadastur, sistema do Ministério do Turismo. O registro é gratuito e obrigatório para algumas categorias do setor.

Entre os benefícios estão o acesso a linhas de crédito e financiamentos oficiais, participação em programas de qualificação e maior visibilidade para os empreendimentos.

Os formulários estão disponíveis para as seguintes categorias:

Empreendimentos hoteleiros;

Restaurantes e similares;

Agências de turismo;

Guias de turismo.