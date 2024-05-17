Hor?rios abaixo a partir de 04 de agosto de 2008

*A Pantanal Linhas A?reas avisa que existem possibilidades

de cancelamento de v?os. Por isso, ? importante ligar antes para confirmar





?nibus: centro-aeroporto - linha 520

?TEIS Tipo de dia: Sa?das de AEROPORTO: 05:55 06:30 07:25 08:10 08:55 09:40 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55 18:40 19:25 20:10 20:55 21:40 22:25 Sa?das de CENTRO: 05:10 05:45 06:40 07:15 08:10 08:55 09:40 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55 18:40 19:25 20:10 20:55 21:40 22:25 23:10

Tipo de dia: S?BADOS Sa?das de AEROPORTO: 05:55 06:30 07:25 08:10 08:55 09:40 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55 18:40 19:25 20:10 20:55 21:40 22:25 Sa?das de CENTRO: 05:10 05:45 06:40 07:15 08:10 08:55 09:40 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55 18:40 19:25 20:10 20:55 21:40 22:25 23:10

Tipo de dia: DOMINGOS E FERIADOS Sa?das de AEROPORTO: 05:55 06:30 07:25 08:10 08:55 09:40 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55 18:40 19:25 20:10 20:55 21:40 22:25 Sa?das de CENTRO: 05:10 05:45 06:40 07:15 08:10 08:55 09:40 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55 18:40 19:25 20:10 20:55 21:40 22:25 23:10

*H? possibilidade de altera??o nos hor?rios. Para confirmar,

ligue para a empresa Tusmil, respons?vel pela linha 520 (32) 3231-1221.