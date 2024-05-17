As marinheiras invadem as ruas Azul, vermelho, bolinhas e listras saem das praias e invadem as ruas neste ver?o

Rep?rter: Renata Cristina

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Janeiro/2007

Nem o marinheiro Popeye poderia imaginar isso! A moda das listras e bolinhas, regadas de azul marinho, branco e vermelho invadiu as ruas neste ver?o. Com ar despojado e jovial, n?o h? quem n?o se renda ao vestido de bolinha ou as blusas e acess?rios inspirados no look dos velhos marujos.

H? shorts, bermudas, macaquinhos, batas e at? chap?us e bolsas com a cara do mar. Nessa invas?o mar?tima, todas as op?es s?o bem vindas, desde que voc? tenha bom-senso nas combina?es. Evite exageros! Se h? alguma pe?a de bolinha ou listras, n?o carregue nos acess?rios, como colares, brincos e cintos, por exemplo.

Direto do mar

Quem vem com tudo nessa onda das marinheiras s?o os boleros. Eles garantem uma renovada no guarda-roupa, j? que podem ser aliados em diversas combina?es. Sabe aquela camiseta branca, b?sica? Ela pode ganhar vida-nova com uma vers?o em listras ou bolinhas.

As estampas tamb?m s?o a cara do oceano. Peixes, ?ncoras, cordas e botes fazem parte do figurino feminino. Os maus-feitores do mar, os piratas, deixam de ser assustadores e ganham a delicadeza das formas femininas.

Para os dias quentes, nada melhor do que aquela camiseta confort?vel cheia de listras e listras! Os moldes podem ser bem sensuais, como a cl?ssica frente-?nica ou o tomara-que-caia.

Acompanhando a onda do ver?o, as batas s?o tamb?m uma boa op??o de conforto, mas cuidado! Bolinhas e listras em moldes largos podem engordar o manequim. Nessa hora, prefira as cores da marinha bem sequinhas e amarre uma fita de bolinhas e listras.

Os shorts ganham bolsos repaginados, cheios de detalhes mar?timos. Tudo em malha, bem soltinho.

Cuidados em alto mar

Quando se fala em vestido, nem pense em usar um modelito zebrinha! Se voc? n?o quer deixar de lado a moda marinheira, prefira uma cor como o vermelho ou o azul-marinho e acrescente pulseiras acr?licas, colares de bolas e la?os de cetim. Abuse da criatividade!

As mulheres mais gordinhas devem ficar atentas as listras e bolinhas. Dependendo do modelito, a sensa??o que se t?m ? de incha?o, alargamento. A alternativa ? explorara cada vez mais os acess?rios.

Para quem tem o quadril muito largo, mas n?o quer deixar de usar a sensa??o do ver?o, ? s? evitar malhas muito flex?veis e que coloquem em evid?ncia as gordurinhas.

Fa?a chuva ou fa?a sol

A beleza do mar pode ser contagiante se combinada com o jeans e pe?as neutras. Na hora do encontro com o namorado, do churrasco com os amigos, do banho de piscina. Para o trabalho, s? se voc? atuar em um lugar bem descontra?do. Aproveite a esta??o!