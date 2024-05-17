Peeling capilar Hidrata??o ? recomendada para cabelos com algum tipo de qu?mica. Veja as fotos do passo-a-passo

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Janeiro/2007

No ver?o, os cabelos ficam soltos, ao sopro do vento, da ?gua do mar, da piscina ou presos no alto da cabe?a, livrando a nuca do calor desta ?poca. Resultado: as madeixas que receberam algum tipo qu?mica - tintura, relaxamento, escova progressiva... - nas outras esta?es, aparecem "detonados" no per?odo normalmente mais quente do ano.

O cabeleireiro Miqueias Adilson diz que a maioria das mulheres pintam os cabelos, vivem de escova, relaxam os fios, mas esquecem da import?ncia de hidrat?-los. "Mesmo que seja somente em casa. E ainda n?o vai precisar fazer muitas vezes no sal?o" . Mas n?o adianta pensar que uma vez vai ser suficiente.

?rika Oliveira de Azevedo (foto abaixo) confessa que n?o tem paci?ncia para cuidar dos cabelos como deveria, mesmo fazendo relaxamento para domar os cabelos enrolados. "Parar pra passar creme no cabelo, esperar agir... Nem sempre a gente tem tempo" , argumenta. "Dependendo do xampu, voc? retira tudo que foi colocado na hidrata??o" , explica o profissional.

H? pouco tempo, resolveu seguir um conselho de Miqu?ias de trocar o xampu. "No mesmo dia notei a diferen?a" . Ele explica que muitos xampus s?o mais detergentes e abrem demais a cut?cula dos fios, que resulta em cabelos ressecados.

? por isso que ao hidratar as madeixas no sal?o, eles ficam esplendorosos e depois de lavados, parece que o brilho e a maciez foram ralo abaixo com a ?gua.

Pensar por conta pr?pria que seu cabelo necessita de uma limpeza profunda e usar xampu anti-res?duos ? um outro erro. "Se o cabelo j? possui qu?mica, significa que as cut?culas est?o abertas. E o anti-res?duos s? vai piorar" , diz a cabeleireira Angelina Chianello. Por isso, antes de usar um produto, pergunte a um profissional. "Quando a pessoa usa silicone no cabelo todo dia - um produto que realmente adere aos fios e n?o sai f?cil - recomendamos usar o anti-res?duos, uma vez por m?s" , exemplifica.

Peeling capilar

Angelina e Miqu?ias indicam um tratamento que limpa e hidrata os cabelos de forma profunda, sem abrir as "escamas" dos fios. "O peeling capilar ? diferente da cauteriza??o neste sentido. A cauteriza??o abre as cut?culas para que o produto penetre. O peeling capilar n?o" .

Apesar de esfoliar, o couro cabeludo n?o fica sens?vel. ?rika, que recebeu a hidrata??o, garante que as microesfetas n?o agrediram sua pele. O tratamento acontece em cinco etapas (lavagem, aplica??o de tr?s produtos diferentes e finaliza??o), que demora em m?dia de uma a duas horas. A finaliza??o pode ser com efeito liso ou encaracolados. "Quando os cabelos s?o cacheados, prefiro que eles sequem naturalmente" , diz Miqu?ias. O valor do tratamento vai depender do comprimento e da quantidade de cabelos. Por enquanto, os produtos s?o de uso profissional e s? pode ser feito nos sal?es.

Confira o passo-a-passo do tratamento

1? passo

2? passo

1? passo - O cabeleireiro lava duas vezes os cabelos com o xampu que possui as microesferas e faz a esfolia??o capilar. Os movimentos s?o circulares.

2? passo - Depois, retira-se bem o xampu para que n?o fiquem res?duos.

3? passo

4? passo

3? passo - Os fios s?o bem enxugados para absorver os outros produtos.

4? passo - Em seguida, ele usa um produto com ampla concentra??o de creatina - um amino?cido da queratina - que reestrutura o c?rtex capilar. A aplica??o ? feita mecha por mecha.

5? passo

6? passo

5? passo - Sem retirar o produto anterior, o cabeleireiro passa um produto que aquece as cut?culas dos fios, mecha por mecha. Este aquecimento abre as cut?culas para que o produto penetre no fio.

6? passo - O ?ltimo produto ? um hidratante para retexturizar os fios. A associa??o dos tr?s produtos diminui a porosidade que os cabelos possu?am.

7? passo

8? passo

7? passo - As madeixas s?o bem lavadas, somente com ?gua em temperatura de morna para fria.

8? passo - O cabeleireiro passa um produto nos fios umedecidos para fazer a escova.

9? passo

10? passo

9? passo - Separa os cabelos em mechas e come?a a escovar.

10? passo - Os cabelos ficam mais brilhantes e sedosos. Se ?rika quisesse, ela poderia ter deixado os cabelos secarem naturalmente.