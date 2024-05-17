Coloque as pernas de fora Os shorts s?o as pe?as curingas desse ver?o. Eles est?o autorizados em looks casuais, fashions ou noturnos

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Martins Ferreira

Janeiro/2007

O ver?o chegou despojado, sem muito pano e curto... muito curto! Na hora de montar o look para a noite, o dia ou at? mesmo para uma festa, vale abusar dos shorts, que chegaram com tudo nessa esta??o.

Os desfiles das mais variadas marcas apontam que ele vai ser a pe?a coringa para quem quer escapar do calor com estilo. Isso porque, aquela velha hist?ria de que short serve para ir para a praia ou no m?ximo para tomar um sorvete no quarteir?o de baixo foi por ?gua abaixo.

Eles chegaram para passear por todos os lugares: h? poucos dias Angelina Jolie foi flagrada em uma festa de casamento vestindo um...short. Isso mesmo. O look parecido com o da foto acima merece salto agulha e at? mesmo um sacarpin. ? s? combinar pe?as para poder estar fashion e atraente nos primeiros meses de 2007.

A dica da esta??o do sol ?: ao inv?s das minisaias, aposte nas pe?as de duas pernas, que est?o sendo confeccionados nos mais variados modelos para servir de curinga para onde voc? quiser ir. Os mais elaborados, com tecidos nobres como cetim, por exemplo, s?o ideais para os eventos noturnos mais descontra?dos.

Detalhes da pe?a que est?o em alta s?o os shorts com uma dobra nas pernas e tamb?m o bolso faca. Pequenos tra?os do corte que fazem o seu modelo ficar um pouco mais diferente. Para quem tem pernas mais finas e longas o estilo balon? (fotos abaixo), mais apertadinho nas pernas e solto em cima, tamb?m ? uma boa pedida.

Os modelos com pregas e em risca de giz foram confeccionados para simbolizar mais o ambiente de trabalho, mas ? preciso ter cuidado com esse tipo de combina??o. Para a esta??o mais quente do ano, continuam valendo as estampas floridas e as cores fortes, que d?o aquele ar de "viva o pa?s tropical" que todo mundo gosta.

Quem pode

Os microshorts e shorts caem bem nas magras, principalmente nas que n?o t?m coxas muito volumosas. As de pernas mais compridas s?o favorecidas pelos shorts com comprimento cerca de 15 cm ou no m?ximo 20 cm acima dos joelhos.

Esse comprimento de shorts tamb?m ? ideal para as que t?m volume nas coxas, mas nesse caso, ? melhor optar pelos de corte reto.

J? as baixinhas v?o se beneficiar com os shorts bem curtos, pois eles alongam as pernas. E n?o esque?am, meninas. Os saltos agora ficam valendo com qualquer visual de ver?o. D?-lhe shorts com saltos alt?ssimos, que para as mas baixas, ajudam na composi??o.

As mais "cheinhas" ou fora do peso ideal podem optar pelas bermudas, pois elas tamb?m tem o poder de alongar a silhueta. Mas se a id?ia ? usar mesmo o short, l? vai outra dica: use blusas mais soltinhas, que ajudam a disfar?ar o famoso pneuzinho.

Essas blusas, ao estilo bata, al?m de dar aquele "apoio", est?o super em alta. Como os shorts est?o curtos, as blusas soltas chegam para que a mulher se sinta bem a vontade - ajudar a despistar o grande peda?o do corpo ? mostra. As gordinhas devem evitar o os modelos mais larguinhos ou balon?, pois eles v?o aumentar as propor?es das coxas e quadris.

As jardineiras e macac?es tamb?m s?o apostas de muitos estilistas. As regras para n?o errar na hora de usar uma s?o as mesmas dos shorts. Mas como normalmente as jardineiras s?o mais justas, as que est?o fora de forma devem preferir os shortinhos b?sicos.