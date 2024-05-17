Cuidados com os p?s, passo-a-passo
1? passo - Primeiro, a pessoa senta-se em uma cadeira especial e relaxa bem os p?s para come?ar a sess?o de limpeza.
2? passo - Em seguida, a pod?loga limpa os p?s do cliente.
3? passo - Com alicate espec?fico, as unhas ser?o cortadas quadradas para n?o encravarem, mas n?o muito curtas.
4? passo - Com instrumentos espec?ficos, a pod?loga vai retirar os excessos de pele.
5? passo - Em seguida, as unhas ser?o lixadas com equipamento...
6? passo - ...inclusive nas laterais.
7? passo - Depois de limpas, ? a hora de relaxar. Com um massageador, ? feita uma massagem est?tica.
8? passo - Pode ser feita a reflexoterapia e uma hidrata??o com vapor de oz?nio.
