17/01/2006

O lan?amento internacional da cole??o primavera-ver?o aconteceu h? seis meses. Mas, oficialmente, a temperatura nos term?metros brasileiros come?aram a aumentar no dia 21 de dezembro de 2005. O look de ver?o ? um mix de tend?ncias, tanto nas roupas, quanto nos acess?rios. As pe?as lembram os costumes africanos, indianos, ao mesmo tempo, o estilo executivo das cidades grandes, al?m dos ares dos anos 20, 40, 50 e 70. ? s? adequar a moda a seu comportamento.

Os materiais vindos da natureza, como madeira, palha, sementes e fibras naturais est?o presentes em grande parte nas cole?es. A pesquisadora de Moda, com forma??o em Artes, Renata Oliveira (foto ao lado), diz que essas tend?ncias possuem uma explica??o e nada ? ao acaso. "S?o realizadas pesquisas com o p?blico para saber o que preocupa as pessoas. Com essa onda de cat?stofres, como o tsunami, o furac?o Katrina, houve uma reflex?o sobre os efeitos da natureza. Por isso, essa busca na moda", explica.

Para as mulheres, o hit s?o os vestidos, que j? invadiram as vitrines, com recorte abaixo do busto. "Pra mim, a cara do ver?o ? o vestido e essas formas mais amplas", sugere.

As cores v?o dos tons mais fortes, como o verde, marrom e o laranja, buscando a inspira??o nas etnias, claro, at? ao branco e cru. Os bordados, estampas, brilhos, rendas est?o em alta. Os brilhos tamb?m est?o nas sand?lias, com paet?s ou no simples dourado. "Demorou, mas o dourado, assim como os brilhos, conseguiram emplacar durante o dia", comenta.

As batas sofreram certa resist?ncia, mas vieram para ficar, inclusive, durante o inverno. "Principalmente, as maiores, com mais volume", relata Renata. Assim como as batas, as saias mais amplas proporcionam mais conforto durante o ver?o. As bermudas e os shorts seguem o mesmo padr?o de largura. Tudo pelo conforto, principalmente, no Brasil que ? um pa?s quente. "O estilista entende o que est? acontecendo l? fora e faz uma releitura das tend?ncias para o nosso pa?s", diz a pesquisadora.

As cal?as jeans continuam, mas com a cintura um pouco mais alta. "J? tentaram subir um pouco a cintura em outras cole?es, mas s? agora as mulheres come?aram a aceitar". E nada de blusas curtas e vestidos justos!

Acess?rios

O forte nos acess?rios ? a madeira e com mistura de propor?es. Segundo o designer de j?ias Luiz Fernando Ribeiro, o enfoque s?o os bra?os, mas como os brasileiros adaptam a moda a seu estilo, os colares vieram com tudo. "Com isso, diminui-se o uso do brinco e do anel", diz.

Existe uma mistura de pop art, estilos indianos, r?sticos e sofisticados. As conchas, osso, sementes em tons naturais ou coloridos ganham for?a e s?o usados at? mesmo pelos homens. H? aqueles que optam, inclusive, por fazer seu pr?prios acess?rios.

As bolsas s?o coloridas e podem ser de palha ou de til?pia. Nos p?s, al?m das sand?lias, mules indianas bordadas. "A profus?o de cores, o uso da madeira, as formas pontiagudas do metal, tuso isso faz lembrar as etnias", explica o designer.

Os ?culos continuam indispens?veis, mesmo que o tempo esteja nublado. Este acess?rio vem em tamanhos maiores, que cobrem a lateral do rosto. Marrons e pretos, extremamente redondos ou quadrados. A escolha fica a crit?rio do que o rosto comporta. Simplesmete, um luxo!





