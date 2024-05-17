R?porter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

Janeiro/2006

O uniforme dobrasileiro ? o biqu?ni. Seja pra usar na praia, no clube, ou em qualquer outro lugar que ajude a refrescar a esta??o mais quente do ano, ele ? pe?a chave do guarda roupa de muitas mulheres.

Nessa ?poca do ano, principalmente durante os meses de janeiro e fevereiro - classificados como alto ver?o pelos produtores de moda da esta??o do calor - grifes, confec?es e lojas especializadas lan?am as novidades.



? s? parar observando as vitrines para notar a quantidade de pe?as novas em exposi??o com detalhes que prometem fazer a diferen?a.

O mercado de ver?o, que transforma pe?as de praia e clube em neg?cio lucrativo, tamb?m abastece e gera renda em Juiz de Fora. Muitas pessoas, querendo conhecer o que ? novidade e moda quando o assunto ? biqu?ni, lotam as lojas da cidade nessa ?poca do ano.

E Juiz de Fora, ? fashion quando o assunto ? moda ver?o. Todas as novidades e tend?ncias de biqu?nis, coletadas com atendentes comerciais, gerentes e donas de lojas do ramo da cidade, podem ser facilmente encontradas.

Misture, sem medo!

Nada de branquinho, pretinho, ou vermelhinho b?sico nesse ver?o. A proposta das grifes e lojas especializadas convive de perto com a ousadia. De acordo com a atendente comercial, Liliane Guedes, a pedida do ver?o est? na mistura de estampas muitas vezes inimagin?veis.

Isso mesmo! Se voc? sempre ouviu dizer que misturar bolinha com listrinha era combina??o de gente cafona, esque?a!

A moda praia alto ver?o est? cheia de mesclas como essa. Oncinha com xadrez, estampa com listrinha. Tudo vale para ficar na moda.

Essa mistura ainda pega muita gente de surpresa, como ? o caso da estudante de Letras da UFJF Rafaella Mandanelli. Ela afirma que acreditou que as vendedoras tivessem se enganado na hora de entregar a ela a combina??o dos biqu?nis no provador. "Cheguei a chamar a atendente de novo, s? pra confirmar se ela n?o estava brincando comigo", completa.

Mas, Rafaella se rendeu. Depois de muito pensar e folhear revistas especializadas em biqu?nis na loja, ela escolheu um modelo que misturava estampas florais com xadrez. ?Devagar a gente pega o charme da moda?, brinca a estudante.

Para quem ainda resiste ? nova tend?ncia, as vendedoras de uma loja de biqu?nis de Juiz de Fora d?o a dica: a mistura de estampas pode trazer combina?es que ajudam a valorizar o seu corpo. Voc? pode mescl?-las para criar uma sensa??o visual que jogue a seu favor.

Quer um exemplo? Se voc? tem quadris largos e pouco busto, a op??o ? usar uma calcinha de tons mais escuros, de prefer?ncia em listras verticais, que disfar?am o volume; e um suti? com florais ?poderosos? que aumentam a sensa??o visual de volume nos seios.

Outra id?ia que pode ajudar voc? na hora de compor o seu visual de ver?o: quanto maiores forem as estampas, mais volume a pe?a tende a sugerir para o seu corpo. Caso sua necessidade seja disfar?ar, adote estampas mais delicadas com fundos mais escuros.

Mais moda

Mas se a coragem para misturar estampas ainda n?o chegou, voc? pode ser mais sutil. Misturar pe?as lisas com estampadas tamb?m est? em alta no ver?o 2006. Como explica a atendente Liliane Guedes, ?o importante ? n?o se render ao liso tradicional?.

Nessa combina??o n?o importa onde fica a pe?a lisa e onde fica a estampada. A escolha depende do gosto ou, em caso de necessidade, serve para disfar?ar ou colocar em evid?ncia algum atributo de quem est? vestindo.

Mais que comprar pe?as que trazem essa combina??o, ? poss?vel tamb?m montar o seu pr?prio biqu?ni. H? lojas em Juiz de Fora que oferecem a possibilidade da aquisi??o de apenas uma das partes, o que facilita a cria??o.

Da mesma forma, com a liberdade de cores e possibilidades liso/estampado, nada impede que dois biqu?nis se transformem em quatro.

Outra novidade que invade as pe?as de biqu?nis da esta??o s?o as aplica?es de pedras e outros tecidos na tradicional lycra . A moda rippie que lan?a nas vitrines uma infinidade de saias, batas e sand?lias baixas, tamb?m chegou nas cria?es para os que pretendem passar o final do ver?o em praias ou clubes.

Os swarovski, como s?o denominadas as aplica?es em biqu?nis por Isabel Fernandes, gerente de uma loja especializada na cidade, d?o um toque refinado ao visual ver?o. As pedras, que podem ser simples ou possu?rem algum brilho, quebram a ?normalidade? do biqu?ni de quem optou pelo liso.

Dicas: Cuidados com o biqu?ni

Manter o biqu?ni em bom estado pode significar mais que pe?as bonitas na praia ou clube. Estar atento a alguns cuidados pode gerar economia para o pr?ximo ver?o. • N?o coloque seu biqu?ni em saco pl?stico ou lugar abafado

• N?o deixe de "molho"

• Nunca passe com ferro.

• Evite contato das pe?as com bronzeadores, cosm?ticos e outros qu?micos.





