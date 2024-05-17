Quem tem mais problemas com o bronzeamento natural - as pessoas mais brancas, que tendem a ficar vermelhas se tomam sol - s?o os principais clientes dos sal?es de beleza e cl?nicas de est?tica que possuem as c?maras de bronzeamento artificial.

Uma sess?o dura de 15 a 20 minutos, e tem o mesmo efeito de um dia inteiro de sol. Para as novatas, a primeira vez apenas d? uma corada na pele, como explica o propriet?rio de uma cl?nica de est?tica, Josan Soares Rodrigues. "Para ficar com a pele bem bronzeada mesmo, a cliente tem que fazer de cinco a seis sess?es". Ele informa que a procura pelo servi?o ? grande. "As clientes gostam e sempre voltam", diz.

Os funcion?rios que manuseiam a c?mara devem ter treinamento especial, e o local tem que possuir um registro na Vigil?ncia Sanit?ria. A Anvisa alerta que o uso excessivo destas m?quinas n?o ? aconselh?vel e proibiu o uso por menores de 16 anos. S? ? permitido com a assinatura dos pais ou respons?veis, autorizando o procedimento.

O uso das c?maras de bronzeamento artificial fica mais seguro se o estabelecimento estiver obedecendo as normas da Anvisa. Se estiver interessada em fazer esse tipo de bronzeamento, procure saber se o local est? em dia com a fiscaliza??o!

